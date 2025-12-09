В Нижнем Тагиле сбили 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Накануне, 8 декабря, около 15:30 у дома №3/4 на улице Юности произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 54-летний водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны улицы Энтузиастов, сбил девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована, и после оказания медицинской помощи отпущена домой. Девушка пояснила, что убедилась в безопасности перехода проезжей части, однако оказалось, что перед пешеходным переходом остановился только автомобиль в ближнем ряду.

Водитель автомобиля имеет 30-летний стаж вождения, и в течение этого года четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент аварии мужчина был трезв и находился в автомобиле один.

Сотрудники Госавтоинспекции в отношении нарушителя составили протокол по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения), а также провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и установили личности участников.

Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.