Черноисточинск и ещё несколько посёлков отключат на два дня от электричества

Из-за работ по подключению к электросетям станции водоподготовки «Южная» и газовой котельной в Черноисточинске, ближайшие населённые пункты останутся без электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

24 марта с 10:00 до 18:00 планируется отключение электричества в Черноисточинске (частично), Антоновском (частично), Чауже, Канаве и селе Елизаветинское. 25 марта с 10:00 до 18:00 свет отключат в Черноисточинске (частично), Антоновском и Студённом.

Напомним, изначально городские власти и энергетики планировали отключение электроэнергии на период со 2 по 5 февраля с 9:00 до 20:00. Однако из-за прогнозируемых сильных морозов отключение перенесли на март.