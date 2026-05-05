В Нижнем Тагиле отменили парад военной техники 9 Мая 

Празднование Дня Победы в Нижнем Тагиле пройдет без парада военной техники и шествия «Бессмертного полка». Это следует из постановления исполняющего полномочия главы города, заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова. Как сообщает ИА «Все новости», рекомендации по сокращению праздничной программы дала региональная Антитеррористическая комиссия из соображений безопасности.

Полностью отменены:

— прохождение сотрудников силовых ведомств и военной техники;

— шествие «Бессмертного полка»;

— творческий пролог;

— детский хоровой фестиваль.

В программе остаются:

— праздничный концерт в парке Бондина (9 мая с 18:00 до 22:00);

— траурные мероприятия на городских мемориалах;

— фейерверк над акваторией Тагильского пруда (в 22:00).

Массовых перекрытий улиц не планируется. Ограничения коснутся только улицы Горошникова: участок от Красноармейской до проспекта Мира будет закрыт для проезда 9 мая с 21:00 до окончания праздничных мероприятий.

Напомним, ранее отменять прохождение военной техники не планировали.