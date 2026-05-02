Городок чекистов в Екатеринбурге. Часть 1

Одна из достопримечательностей Екатеринбурга — Городок чекистов — хорошо известен не только в самом городе или области, но и во всей России, и даже за рубежом. Самое высокое здание этого «городка» — одиннадцатиэтажная гостиница «Исеть» — весь послевоенный период истории города было одним из главных символов Свердловска, появляясь на почтовых марках, открытках, значках, на заставках местного телевидения и даже на агитационных плакатах. За границей же Городок чекистов известен как один из интереснейших памятников архитектуры эпохи конструктивизма. Такого же мнения придерживаются и отечественные специалисты.

Гостиница «Исеть» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/1/9/6/14796691.jpg)

Городок чекистов — это комплекс зданий в стиле конструктивизма, построенный в Свердловске в 1929–1936 годах, в квартале между проспектом Ленина и улицами Луначарского, Первомайской и Кузнечной, по проекту архитекторов И. П. Антонова, В. Д. Соколова и А. М. Тумбасова, А. Н. Стельмащука. Состоит из 14 зданий и является историко-архитектурным памятником федерального значения.

История Городка чекистов началась в октябре 1926 года, когда в Свердловск, по приглашению старого приятеля, Вениамина Дмитриевича Соколова, приехал немолодой уже архитектор Иван Павлович Антонов, до этого работавший в Финляндии.

Автор идеи Городка чекистов и соавтор проекта Иван Павлович Антонов (фото неизв. автора, 1915 г / общ. достояние)

Иван Антонов родился 11 февраля 1887 года, в Выборге, в богатой купеческой семье. В 1906 году окончил Выборгское реальное училище и, спустя два года поступил в Санкт-Петербургскую Императорскую Академию художеств на архитектурное отделение. После революции его семья перебралась в финский город Лахти, где Иван Павлович увлёкся идеями конструктивизма. В 1925-м от своего сокурсника Вени Соколова он узнал, что в Свердловске разворачивается крупное строительство и городу нужны архитекторы. Не раздумывая, Антонов оформил долгосрочную визу в СССР и выехал на Урал.

Архитектор Вениамин Дмитриевич Соколов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://kudaekb.ru/uploads/256cedb57e3ea38ab43abbb1eedf08ac.jpg)

Вениамин Дмитриевич Соколов родился в 1889 году в Санкт-Петербурге в семье врача. В 1908–1918 годах учился на строительном отделении Академии художеств, прослушал полный курс, но диплом защитить не успел в связи с революцией. Увлечённый идеями марксизма он поступил на службу в РККА, участвовал в Гражданской войне. В 1924-м боевой командир Красной Армии Вениамин Дмитриевич Соколов вернулся в Ленинград, где устроился проектировщиком в архитектурное бюро «Ленинградтекстильтреста». Но когда через год в Ленинграде был объявлен оргнабор среди архитекторов для работы в столице Среднего Урала, Соколов оказался в числе первых добровольцев. Тогда-то он и вспомнил о своём приятеле Иване Антонове.

В Свердловске Соколов и Антонов попадали сначала в «Уралгипромез», а затем в трест «Уралжилстрой». В 1926 году Вениамин Дмитриевич получил должность старшего архитектора, а в 1930-м – руководителя отдела по проектированию промышленных и гражданских сооружений. Карьера же Ивана Антонова была куда скромнее. Из-за своего финского гражданства он не выдвигался на руководящие должности. Многие в тресте относились к нему настороженно. На Антонова стали поступать доносы в УНКВД, а в 1931 году за архитектором было установлено негласное наблюдение.

В конце 1928 года Антонов впервые показал своему приятелю и начальнику проект «Жилищно-бытового комбината для сотрудников НКВД». Проект Соколову понравился, и он предложил его к рассмотрению на очередном заседании градостроительного совета. Проект представлял собой комплекс жилых зданий из 4-этажного, семиподъездного блока, образующего полузамкнутый двор, и 11-этажного высотного здания. По ряду архитектурных особенностей комплекс выглядел необычно и оригинально. В частности, на макете он имел форму серпа — одного из элементов герба страны Советов, что, безусловно, сыграло положительную роль в ходе обсуждения. Проект был принят, смета на его строительство была включена в бюджет города. Но неожиданно его авторов пригласили в Областное управление НКВД, где их принял заместитель начальника УНКВД по Свердловской области Петр Андреевич Самойлов. Он и предложил архитекторам разработать более масштабный проект жилищно-бытового комбината для свердловских правоохранителей, причём, разработать в кратчайшие сроки. К работе над этим проектом Антонов и Соколов привлекли двух талантливых архитекторов — Арсения Михайловича Тумбасова и Александра Николаевича Стельмащука.

Примерно в то же время началась реализация первоначального проекта жилищно-бытового комбината. Некоторое время на заборе, окружавшего стройку, висел информационный плакат, извещавший жителей Свердловска о том, что здесь ведётся строительство Городка чекистов, хотя на деле проект был передан в ведение Горсовета. В историю города жилой комплекс вошёл под названием Второй Дом Советов, хотя, какое-то время, свердловчане называли его Первым городком чекистов.

Первый Городок чекистов он же Второй Дом Советов (фото неизв. автора 1930-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/bav_eot/44066703/704190/704190_original.jpg)

Строительство закончилось в 1932 году. Здание получилось не по-пролетарски шикарным: дубовые двери, лиственничные полы, широкие лестницы с коврами, просторные квартиры, сад с парковыми скульптурами и фонтанами. Когда Второй Дом Советов начали заселять жильцами — преимущественно совслужащими низшего и среднего рангов — произошло событие, которое в наши дни может показаться забавным. Около полутора десятков новосёлов написали в горком партии письма, в которых возмущались «помещичьей роскошью» и «буржуйскими интерьерами» самих зданий и квартир, расположенных в них. В ряде писем встречались требования наказать проектировщиков, «обратить внимание на происхождение архитекторов, и принять меры». Городские власти приняли половинчатое решение: ковры убрали, фонтаны оставили, а недовольным поменяли ордера в другой район, в «бруски». После чего, во Второй Дом Советов стали заселять только партийную номенклатуру, учёных, известных врачей и артистов. В настоящее время, комплекс является памятником архитектуры федерального значения.

В 1930-м проект нового «жилищно-бытового комбината для сотрудников НКВД» показали заказчику. Это был комплекс зданий из 14 корпусов, десять из которых были жилыми. Всего в семи 5-этажных корпусах (№ 2–8) и двух восьмиэтажных (№ 13 и 14) должны были быть расположены 444 квартиры, нумерация которых должна быть единой для всего комплекса. В первом подъезде корпуса № 2 находились квартиры большой площади: 97 м² (3-комнатные) и 114 м² (4-комнатные). Корпус № 1 — полуцилиндрическое 11 этажное здание общежития для молодёжи и малосемейных являлся архитектурной доминантой комплекса и был соединён крытым путепроводом (переходом) с корпусом № 10, где должны были разместиться клуб работников НКВД, столовая и фабрика-кухня, детский сад и ясли, прачечная, баня, фельдшерский пункт с местами для временной госпитализации. Внутреннее пространство комплекса предназначалось для детских площадок и скверов для отдыха жильцов.

План Жилищно-бытового комбината для сотрудников НКВД (рис. 1931 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild6663-6531-4231-b938-613961303366/photo.png)

Проект был одобрен заказчиком, и в короткий срок было выделено место для строительства на тогдашней окраине города, где до 1848 года находилось городское кладбище. Руководителем строительства назначили Ивана Павловича Антонова. Он организовал работы так, что уже в 1932 году были готовы все пятиэтажные жилые корпуса и здание клуба; а в 1933-м было сдано приёмной комиссии 11-этажное здание общежития.

Строительство «Городка чекистов» (фото неизв. автора 1932 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.pinimg.com/736x/78/eb/a5/78eba503838a88f08df3d789b79f6496.jpg)

Если бы высокие темпы строительства оставались неизменными, возможно, Городок чекистов был бы полностью сдан в эксплуатацию и раньше. Но тут в Свердловске началась «охота на ведьм». На Антонова вновь стали поступать доносы, в которых бдительные граждане изобличали его как финского шпиона и пособника империализма. Иван Павлович попросился на неделю в санаторий и, получив на руки путёвку, поменял билеты и уехал в Выборг, а оттуда в Финляндию.

Строительство «Городка чекистов» (фото неизв. автора 1930 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild3536-3566-4164-b035-393061376331/1.jpg)

После отъезда Антонова руководство строительством Городка чекистов возложили на Соколова. Но тот из-за большой загруженности не всегда успевал контролировать ход работ. Вместо запланированных Антоновым трёх лет возведение всего комплекса длилось пять. В 1936 году, наконец, были сданы корпусы № 13 и 14 и начались отделочные работы на корпусе № 12, где должны были разместиться детский сад, больница и администрация городка. Официально все строительные работы на комплексе были завершены в 1936-м, но на деле отделочные работы и работы по благоустройству комплекса продолжались в течении всего следующего года.

Новые квартиры в жилых корпусах Городка чекистов не только приводили новосёлов в восторг, но и вызывали у многих удивление и даже недоумение. В квартирах не было кухонь и ванных комнат. Согласно концепции проекта жители городка не должны были тратить время на готовку, стирку, глажку — в городке работали несколько прачечных и бытовой комбинат. Обедать и ужинать жильцам предлагалось в столовой, которая работала круглосуточно. Те же, кто хотел взять что-нибудь из еды с собой, могли воспользоваться услугами фабрики-кухни. В квартирах были предусмотрены так называемые «кухонные ниши», где могли разместиться примус или электроплитка, небольшая полочка с посудой.

Вместо привычных нам ванных комнат в квартирах Городка чекистов были «комнаты личной гигиены» или, проще говоря, душевые, занимавшие вдвое меньше места, чем привычные ванные комнаты. Принять душ, умыться, помыть ребёнка в них было можно, но для «серьёзной» помывки можно было пойти в баню. При бане находился и фельдшерский пункт, в котором можно было пройти осмотр «на предмет наличия кожных паразитов».

Гостиница «Исеть» на снимке американского фотографа Говарда Сохурека (фото 1959 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tatlin.ru/MyWeb-Image/table/files/field/file/content-field/content/equality-field/id/equality/808/1/iset_orig_cr_.jpg)

Квартиры в комплексе были подключены к системе центрального отопления. С одной стороны, это можно отнести к несомненным плюсам, однако ввиду того, что на Урале в те годы не было ни одного завода отопительного оборудования, обслуживание и ремонт этой системы были очень дороги. Под всеми домами «городка» существовала система подземных переходов, которые соединяли бомбо-газоубежища, комнаты спецсвязи, оружейные комнаты и обеспечивали скрытый выход за пределы жилого комплекса. Периметр Городка чекистов был огорожен забором и имел несколько контрольно-пропускных пунктов. Вход на территорию комплекса осуществлялся только по пропускам. Все жильцы комплекса, кроме детей до 7 лет, имели пропуска, без которых войти внутрь «городка» было невозможно. Ещё один интересный факт: те, кто получал служебное жильё в этом комплексе, въезжали в уже меблированные квартиры. Новосёлам предоставлялась казённая мебель: платяной шкаф, диван, кушетка, от 2 до 8 стульев, односпальные кровати по числу членов семьи, этажерка для книг или обувная тумба. Выезжая из квартиры, жилец был обязан сдать мебель на склад или выплатить её стоимость. Практически всю мебель изготавливали в артели краснодеревщиков на территории «городка».

Городок чекистов оставался узковедомственным объектом вплоть до начала Великой Отечественной войны. В 1941 году многие свердловские милиционеры, чекисты, работники прокуратуры были призваны в армию, и часть служебных квартир и комнат общежития опустели. После того как в Свердловск начали прибывать эвакуированные, было решено перепрофилировать общежитие в гостиницу, а в пустующие квартиры стали расселять прибывших в эвакуацию учёных, врачей, инженеров и партработников. Часть многокомнатных квартир была превращена в коммуналки. Тогда же жильцам разрешили делать в квартирах перепланировку и ремонт жилых помещений и подъездов.

В 1958 году МВД начало поэтапную передачу «городка» на баланс Свердловского горисполкома. Жилой фонд был объединён с городским, обслуживанием зданий стал заниматься Горкомхоз. До перестройки за состоянием строений следили: ремонтировали водопровод и канализацию, делали косметические ремонты, занимались озеленением внутриквартальной территории. В 1985 году был подписан паспорт объекта как памятника истории и культуры СССР.

(продолжение следует)

По материалам:

— Музей УОЛЕ им. О. Клера; - LJ-user Seaseas; - интернет-портал 1754.ru; - интернет-портал historyntagil.ru/

— https://ru.wikipedia.org/wiki/Городок_чекистов