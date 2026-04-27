Бывший начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание Свердловской области

Бывший начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров зарегистрировался для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области по Ленинской территориальной группе.

Экс-главе тагильской полиции 65 лет, в настоящее время он занимает должность председателя НТГО ОГО ВФСО «Динамо».

В 1989 году он окончил Киевскую высшую школу МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского. Работу в правоохранительных органах начал с должности инспектора уголовного розыска и оперуполномоченного. Тагильской полицией руководил 13 лет, с 2012 по 2025 год.

В 2016 году он уже побеждал на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму, но до выборов допущен не был из-за «фактов, дискредитирующих партию», как заявлял тогдашний секретарь генсовета Сергей Неверов. В итоге депутатом Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа в 2016 году стал представитель УВЗ Алексей Балыбердин.