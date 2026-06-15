В Екатеринбурге возобновился суд над бывшим начальником свердловского управления автодорог и экс-замглавы Нижнего Тагила Вячеславом Даниловым

В Екатеринбурге возобновили судебное разбирательство по делу бывшего руководителя управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, который обвиняется в коррупции, сообщает E1. В ноябре 2024 года он отправился на СВО, прокуратура предприняла попытки вернуть его к судебному процессу.

Октябрьский районный суд подтвердил изданию возобновление дела. На этой неделе запланировано предварительное заседание, которое пройдёт в закрытом режиме. Бывший адвокат Данилова сообщил E1, что его подзащитный чувствует себя хорошо. Однако он не смог уточнить, будет ли дело рассматриваться по существу.

По данным следствия, с октября 2022 года по сентябрь 2023 года Данилов получил взятки на сумму 12,1 млн рублей от подрядчиков за общее покровительство.

Данилов также фигурирует в уголовном деле бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова. Старкова обвинили в получении взятки в размере 4 млн рублей от дорожной компании «Мелиострой». Согласно материалам дела, Старков поручил Данилову подготовить документы для заключения прямых государственных контрактов с этой компанией, которая занималась нанесением разметки на трассах региона.

3 февраля 2025 года Старкова приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 40 млн рублей, однако он смог отправиться на СВО.

Отметим, Вячеслав Данилов в 2008 году был избран депутатом Нижнетагильской гордумы, затем возглавлял аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год он был заместителем главы местной администрации по ЖКХ и энергетике при Валентине Исаевой. С 2012 года начал работу в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в качестве заместителя начальника. С марта 2017 года исполнял обязанности начальника организации. В 2023 году его отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По последней информации, Вячеслав Данилов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции.