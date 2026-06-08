Свердловский Минкульт утвердил нормативы обеспеченности жителей городов учреждениями культуры. В Нижнем Тагиле несколько «лишних» музеев

Министр культуры Свердловской области Игорь Марков утвердил нормативы обеспеченности жителей городов региона учреждениями культуры.

Согласно документу устанавливается количество организаций культуры каждого типа — библиотек, музеев, театров, концертных залов, клубных учреждений и других — в расчёте на один населённый пункт, в зависимости от его размера и типа (городской или сельский). Населённые пункты подразделяются на группы: крупнейшие (с населением свыше 1 млн человек), крупные (250 тысяч — 1 млн), большие (100–250 тысяч), средние (50–100 тысяч) и малые (до 50 тысяч) — для городов; отдельная градация предусмотрена для сельских поселений вплоть до малочисленных (100–200 человек).

В Нижнем Тагиле с населением около 330 тысяч жителей и относящемуся к категории крупных городов норматив предусматривает 16 общедоступных библиотек, 6 детских (всего 22 библиотеки), по одному краеведческому и художественному музею, 4 тематических музея, 2 драматических театра, по одному концертному залу и филармонии, 8 учреждений клубного типа и 1 парк культуры и отдыха.

Фактически город превосходит установленные нормативы по обеспеченности учреждениями культуры по ряду параметров. В частности, в Нижнем Тагиле 26 библиотек, 13 учреждений клубного типа, 9 тематических музеев и 3 парка культуры и отдыха. Кроме того, в городе есть театр кукол и стационарный цирк, которые не предусмотрены нормативами.

Нормативы распространяются на государственные учреждения, подведомственные министерству культуры области, а также на муниципальные учреждения, подведомственные органам местного самоуправления.