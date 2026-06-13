Загадка гибели группы Дятлова, версии. Часть 2

После того, как 17 февраля выяснилось, что группа Игоря Дятлова в посёлок Вижай не вернулась, начались поиски туристов. Выяснилось, что маршрутную книжку Дятлов в спортклуб УПИ не сдал, и никто точно не знал, каким маршрутом ребята должны были дойти до его конечных точек — гор Отортен и Ойка-Чакур. Маршрут был восстановлен со слов сестры Александра Колеватова — Риммы, и 20 февраля в Ивдель вылетела поисковая группа во главе с председателем спортклуба УПИ Львом Гордо.

21 февраля была проведена авиаразведка района поисков, определены составы поисковых групп и распределены средства связи. Утром 22 февраля начались активные поисковые мероприятия, в которых приняли участие три группы поисковиков из студентов УПИ, имевших туристический опыт, группа военнослужащих ВВ под командованием капитана Чернышева, группа оперативных работников с розыскными собаками под командованием старшего лейтенанта Моисеева, курсанты школы сержантов под командованием старшего лейтенанта Потапова, и группа сапёров под командованием подполковника Шестопалова. К поискам присоединились охотники манси и радисты с рациями из геологоразведочной партии.

Милиционеры, военные и студенты — участники поисков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://icdn.lenta.ru/images/2024/01/31/13/20240131133304066/owl_pic_620_b0983b75293b5473ff637cba2fd4ca9c.jpg)

Наиболее перспективным для поисков был определён район горы Отортен и Ойка-Чакур, и 70-километровый участок между ними. 25 февраля на склоне горы Холатчахль была обнаружена туристическая палатка, растянутая на лыжных палках. Внутри были найдены 9 рюкзаков с личными вещами участников группы, телогрейки, штурмовки, 9 пар обуви, тёплые меховые куртки, носки, шапка, лыжные шапочки, посуда, вёдра, печка, топоры, одеяла, продукты, записные книжки, план маршрута, фотоаппарат и фотопринадлежности.

Схема организации поисков группы Дятлова (фото И. Надеждина / фрагмент ориг. изображения)

(https://icdn.lenta.ru/images/2024/02/01/17/20240201175633911/owl_pic_620_cd3d39950d8b18f629985e600828b90d.jpg)

После того, как палатка была раскопана от снега, а вещи — частично разобраны, на место находки прибыли прокурор Ивделя Василий Темпалов и корреспондент свердловской газеты «На смену!» Юрий Яровой. 26, 27 февраля и 5 марта были найдены и опознаны тела пятерых туристов: Зинаиды Колмогоровой, Рустема Слободина, Игоря Дятлова, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. У поисковиков появилась надежда, что ещё четверо туристов могут быть живы, и поисковые мероприятия продолжились.

Палатка группы И. Дятлова (фото Юрия Ярового / фрагмент ориг. изображения)

(https://images.steamusercontent.com/ugc/2306470076733242408/5A8C0E433668A47B37C13B67D669A8300C3C2EDF/)

Дни шли за днями, поиски велись интенсивно с раннего утра и до позднего вечера, но осложнялись погодными условиями и глубоким снегом, который в некоторых местах достигал трёх метров. Так продолжалось весь март и апрель, но обнаружить тела остальных четверых туристов или их следы не удалось.

В первых числах мая в районе поисков установилась тёплая погода, снег начал быстро таять и проседать. 5 мая один из охотников манси обратил внимание на обломанные ветки пихты, появившиеся из-под снега. Рядом с ними он обнаружил обрывки ткани, после чего предположил, что под снегом может находиться оборудованное на скорую руку снежное укрытие. Поисковики начали раскапывать снег, и вскоре обнаружили само укрытие и тела четырёх членов группы Дятлова — Людмилы Дубининой, Семёна Золотарёва, Александра Колеватова и Николая Тибо́-Бриньо́ля.

Официальное следствие было начато после возбуждения уголовного дела прокурором Ивделя Василием Темпаловым и велось в течение трёх месяцев. В марте 1959 года дело передали прокурору-криминалисту Свердловской прокуратуры Льву Иванову. 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В постановлении о прекращении дела указывалось, что трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля. Основанием для этого послужили последние обнаруженные записи в дневниках погибших. В постановлении о прекращении уголовного дела говорилось: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

Поначалу в Свердловском обкоме партии предложили похоронить погибших в Ивделе, в братской могиле с установкой обелиска. Однако родители ребят категорически возражали и требовали организовать похороны в Свердловске. Родственников погибших поддержал секретарь Свердловского обкома КПСС по пропаганде и агитации Владимир Куроедов. 9 и 10 марта 1959 года пятерых членов группы Дятлова похоронили на Михайловском и Ивановском кладбищах. Похороны туристов, найденных в начале мая, состоялись 12 мая 1959 года. Троих из них — Дубинину, Колеватова и Тибо-Бриньоля — похоронили рядом на Михайловском кладбище. Золотарёв был похоронен на Ивановском кладбище.

Обелиск на Михайловском кладбище (фото Дм. Никишина, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/8/8f/Фото_членов_тургруппы_Игоря_Дятлова.jpg/960px-Фото_членов_тургруппы_Игоря_Дятлова.jpg)

Однако следствие установило только причину смерти туристов. При этом следователи не смогли ответить на ряд вопросов, возникших в ходе расследования. Главный из них: что заставило всех членов группы разом покинуть палатку — единственное укрытие от холода и метели? Каковы были причины поспешного бегства из палатки, ночью, в непогоду? Те, кто был хотя бы немного знаком с материалами следствия, отмечали, что следователи не приняли во внимание несколько находок на месте трагедии, как например, предметы, не принадлежавшие ни одному из членов группы, следы, оставленные обувью, которой не было на туристах. Объяснить эти загадочные факты взялись свердловские журналисты. Но как только в прессе появились первые заметки о предполагаемых причинах гибели «дятловцев», тут же начали плодиться и множиться всевозможные теории случившейся трагедии от научно-обоснованных до конспирологических и откровенно бредовых. Чего стоила лишь одна «арийская» теория, авторы которой утверждали, что «потомки древних ариев, населявших Урал несколько тысяч лет назад, сохранившие генетическую память, существуют по сей день и защищают земли предков и свои святыни от посягательства чужаков», а группа Дятлова, не ведая того, оказалась во владениях организации потомков ариев. Ещё более нелепой выглядит версия о нападении на группу «снежного человека», о существовании которого в тех краях ходили легенды среди местных оленеводов. Тем не менее, такие версии получили широкое распространение в средствах массовой информации, и муссируются до сих пор. Всего за полвека было высказано около ста различных версий причин гибели группы Игоря Дятлова.

Члены группы Дятлова перед началом похода (фото из фондов ГАСО / фрагмент ориг. изображения)

(https://icdn.lenta.ru/images/2024/01/31/13/20240131133220200/owl_pic_620_0cc77e07545d8a1c437ab6e4db746cec.jpg)

Своя версия была и у единственного выжившего «дятловца» — Юрия Юдина. Он полагал, что власти знали, что на самом деле случилось с туристами, но тщательно скрывали это. Пока шло следствие, Юрия Ефимовича неоднократно допрашивали следователи, которые, задавая вопросы, иногда открывали факты, которые впоследствии не вошли в материалы уголовного дела. Например, найденные на месте гибели туристов солдатские обмотки и эбонитовые ножны от армейского ножа, или следы от армейских ботинок, которых у ребят не было. По мнению Юрия Юдина, туристы случайно стали свидетелями испытания какого-то сверхсекретного оружия, и лица, ответственные за проведение этого испытания, приняли решение «зачистить» свидетелей. Причём, это произошло не в один день, а в течение двух суток. Следователь Иванов на одном из допросов проговорился: «Они все были обречены. А ты мог быть одним из них».

По окончании следствия Юдина пригласил на беседу первый секретарь Свердловского обкома КПСС Кириленко. О чем шла речь на этой встрече, Юрий Ефимович никогда не говорил, ссылаясь на проблемы с памятью.

В биографии Юрия Юдина есть несколько любопытных фактов. По окончании УПИ он был направлен по распределению в Соликамск на магниевый завод. Его карьера на заводе развивалась стремительно. Через несколько лет молодой инженер уже занимал должность начальника планово-экономического отдела. Семьи у Юдина никогда не было, однако он довольно быстро получил новую двухкомнатную квартиру, хотя по нормативам тех лет ему, как одинокому, полагалось жильё общей площадью не более 14,5 кв. м. В 1990-х годах он перешёл на работу в администрацию Соликамска, откуда и вышел на пенсию. Возможно, Юрий знал что-то, чего ни при каких обстоятельствах не должны были узнать родственники погибших туристов и общественность? Сейчас установить это уже невозможно: Юрий Ефимович Юдин умер 27 апреля 2013 года в возрасте 75 лет. За несколько дней до своей смерти он объявил друзьям и знакомым, что начал писать книгу, в которой расскажет всю правду о походе группы Игоря Дятлова и его участниках. Однако в его квартире рукописей не было найдено.

Ю. Е. Юдин (фото неизв. автора, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.pinimg.com/736x/1d/b4/7d/1db47dd2c0006702572c0c5b25879cf4.jpg)

После его смерти появилась версия, что никакого заболевания у Юдина не было. Просто в Ивделе его предупредили знакомые сотрудники КГБ о том, что готовится ликвидация группы, и посоветовали ему сойти с маршрута. Но за что ликвидировать «дятловцев», если они ещё не дошли до места и, по сути, ничего не видели? Или видели, но раньше?

(окончание следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Матвеева А. А. «Перевал Дятлова» (журнальный вариант), журнал «Урал», 2000 – 2001 гг.

— Буянов Е. В., Слобцов Б. Е. «Тайна гибели группы Дятлова», журнал «Уральский Следопыт» №1 2009 г.

— Архипов О. Н. «Судмедэксперты в Деле группы Дятлова», Тюмень, изд. «Истина», 2000 г.

— Варсегов Н., Варсегова Н. «Единственный выживший на перевале Дятлова». газ. «Комсомольская правда» от 17.10. 2012 г.