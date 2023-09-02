Танки Вагонки. Легенды и факты

В Нижнем Тагиле установлены три танка-памятника. Два из них находятся в Дзержинском районе. Обе боевые машины овеяны легендами, которые передаются из поколения в поколение и зачастую не имеют ничего общего с настоящей историей ни нашего города вообще, ни конкретно этих танков. Но так уж повелось, что в красивую легенду люди верят охотнее, чем сухим фактам.

Больше всего историй собрал танк Т-34-85, который установлен на постаменте у проходной УВЗ. В 60-х и 70-х годах ХХ века по Вагонке ходили две легенды, связанные с ним. Первая гласила, что эта машина, выпущенная в Нижнем Тагиле, с боями дошла до Берлина и принимала участие в штурме Рейхстага. Вторая легенда поскромнее: якобы этот танк сошёл с конвейера 9 мая 1945 года — в День Победы. Существовала и третья история, официальная, в которую мало кто верил. Согласно ей, танк перед проходной — это юбилейный 35-тысячный танк, сошедший с конвейера завода № 183 им. Коминтерна 25 мая 1945 года.



Фото: Nucl0id, 2009 г. / CC BY-SA 3.0 / фрагмент ориг. изображения

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/T-34_for_viki.jpg/800px-T-34_for_viki.jpg?20221023135514)



А историю о том, как накануне празднования 40-летия Победы в Нижнем Тагиле пустили по улицам легендарную «тридцатьчетвёрку», простоявшую 40 лет в качестве памятника, до сих пор пересказывают на все лады многие российские СМИ. Но мало кто знает, что танк 35-тысячный, танк, установленный перед проходной УВЗ, и танк, который каждый год открывает парад Победы в нашем городе, — это три разные машины. Давайте разбираться.

Первый танк — юбилейный

25 мая 1945 года со сборочного конвейера завода № 183 им. Коминтерна, который располагался на территории Уральского вагоностроительного завода, сошёл 35-тысячный танк. Это событие в конце мая 1945-го осветили многие областные и центральные газеты, включая «Правду». Уже 26 мая на имя директора завода, секретаря парткома, главного инженера и председателя профкома поступила приветственная телеграмма от самого Иосифа Сталина и вышел указ Президиума Верховного совета СССР о награждении завода орденом Отечественной войны 1-й степени. На следующий день на заводской площади состоялся торжественный митинг и парад танков во главе с тем самым — 35-тысячным. На том же митинге завод был переименован и стал носить имя И. В. Сталина.



Торжественный митинг 27 мая 1945 года на УВЗ (фото из газеты «Коминтерновец» / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/imgbook7/3043.jpg)



Впрочем, юбилейная цифра означала не количество танков, собранных на производственных площадях «Уралвагонзавода» в годы войны, а общее количество выпущенных машин начиная с 1939 года, то есть когда завод № 183 ещё находился в Харькове. Если говорить о Нижнем Тагиле, то здесь было изготовлено 25 266 танков Т-34 трёх модификаций.

Как сложилась судьба якобы 35-тысячной «тридцатьчетвёрки», доподлинно неизвестно. Говорят, что машина вместе с другим танком, выпущенным во второй половине мая 1945 года, отправилась на Дальний Восток в воинские части, а спустя несколько лет, в результате перевооружения танковых подразделений, была списана и превращена в артиллерийский ДОТ в укрепрайоне на одном из участков советско-китайской границы.

Второй танк — памятник

Что касается танка, поставленного на пьедестал перед проходной УВЗ и ставшего памятником, то он являлся обычной боевой машиной, сошедшей с заводского конвейера в период между маем 1945-го и августом 1946 года. Официальная история очень редко упоминает и такой факт: открытие танка-памятника перед проходной УВЗ не было напрямую связано с Днём Победы. Памятник появился в канун первого в истории СССР празднования Дня танкиста. И хотя мемориальная надпись на постаменте гласит «В память Великой Отечественной войны 1941–1945», противоречием это не было: праздник День танкиста был учреждён с формулировкой «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых сил».

Памятник был открыт 8 сентября 1946 года на торжественном митинге в присутствии руководства завода и Дзержинского района и автора проекта памятника — известного советского промышленного архитектора и графика Александра Николаевича Побединского.



Памятник у проходной УВЗ (фото Бориса Шилова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//109-Tank-u-prohodnoj-Uralvagonzavoda.-1990-e-gody.-Foto-B.A.Shilova..jpg)



Именно этот танк, а не «юбилейный 35-тысячный», и стал тем танком, который в 1985 году положил начало традиции открывать парады военной техники в городе легендарной «тридцатьчетвёркой».

Говорят, что впервые идея снять танк с постамента для участия в параде, посвящённом 9 Мая, была озвучена ещё в 1975 году. Но партийные органы города, посоветовавшись с обкомом, высказались категорически против: в то время Советский Союз последовательно проводил политику «разрядки международной напряжённости», президент США Ричард Никсон и генсек КПСС Леонид Брежнев подписывали договоры о сокращении различных видов вооружений и «излишняя милитаризация советских праздников» была крайне нежелательна.

Второй раз идею с танком реанимировали 10 лет спустя, накануне празднования 40-летия Победы. Вступивший 11 марта 1985 года в должность генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачёв с первых дней своего «царствования» пытался сломать сложившуюся десятилетиями традицию тотального контроля партии над всем, что происходит в стране, и старался не душить инициативу, исходящую с мест. Поэтому в 1985-м предложение снять танк с пьедестала и пустить его своим ходом во время проведения торжественных мероприятий, посвящённых 40-летию Победы, горком партии встретил спокойно, а обком одобрил.



Процесс спуска танка с постамента (фото неизв. автора, 1985 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//a-V-1946-godu-tank-T-34-85-byl-ustanovlen-na-pedestal-u-zavodskoj-prohodnoj-

UVZ.-9-maja-1985-g-vpervye-uchavstvoval-v-parade-Pobedy..jpg)



Вопреки опасениям скептиков, танк, простоявший под дождями и ветрами почти 39 лет, оказался вполне исправным и после необходимого техобслуживания и заправки самостоятельно сошёл с постамента. Участие настоящей боевой машины времён Великой Отечественной войны в праздничных мероприятиях вызвало фурор среди жителей и гостей Нижнего Тагила, приехавших на торжества. Танк своим ходом проехал по Вагонке и направился к месту проведения шествия, на проспект Ленина, под знаменем Государственного комитета обороны, которым завод № 183 во время войны награждался 38 раз. Вели машину ветераны завода — водители-испытатели танков братья Геннадий и Михаил Болтиновы.



Геннадий и Михаил Болтиновы и танк-памятник (фото неизв. автора, 1985 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://mem-book.ru/assets/resourceimages/30/1.JPG)



Инициативу тагильчан уже на следующий год подхватили в других городах страны, и на парады военной техники в День Победы стали выводить технику времён Великой Отечественной, а затем и её реплики, построенные по оригинальным чертежам.

Третий танк — макет

Танк же вернулся на своё место у проходной УВЗ. Уже на следующий год встал вопрос о его участии в праздновании Дня Победы. Заводские специалисты тщательно обследовали машину и вынесли вердикт: несмотря на то, что «тридцатьчетвёрка» находится в рабочем состоянии, её надо беречь. Поэтому на несколько последующих майских парадов танк доставляли к месту проведения шествия на платформе. Позднее, в «нулевых», настоящий танк, венчающий памятник на Предзаводской площади, заменили макетом, собранным из деталей, что оставались на складах от производства Т-34. Подмену почти никто не заметил. А «парадную» машину сняли с пьедестала и убрали в ангар. Каждый год, в канун Дня Победы, танк осматривают специалисты, затем они составляют план профилактических мероприятий. Но по сей день большинство тагильчан считают, что танк Т-34, открывающий каждый год 9 Мая парад военной техники, и есть та самая 35-тысячная боевая машина.

Второй танк-памятник появился на Вагонке сравнительно недавно, в сентябре 2004 года. На этот раз на пьедестале был установлен Т-72 — самый массовый средний танк в мире. Открытие памятника также было приурочено ко Дню танкиста, но стало ещё и своеобразным знаком того, что «Уралвагонзавод» начал выбираться из глубокого кризиса, куда предприятие попало в 1990-х.

Место для памятника трудовому подвигу танкостроителей, создавших Т-72, выбирал ещё в начале 1980-х бывший директор УВЗ Вениамин Сотников. Но тогда перед заводом стояли более важные задачи: пуск Дворца ледового спорта, строительство жилья для вагоностроителей. А в 2003 году планы 20-летней давности начали обретать реальные очертания. Объявленный конкурс на лучший проект памятника выиграл дизайнер отдела рекламы УВЗ Руслан Морозевич, в одной из учебных частей на Дальнем Востоке нашёлся танк из самой первой серии, выпущенной на заводе в 1974-м, начались подготовительные работы напротив пересечения Ленинградского проспекта и улицы Зари — на месте будущего памятника и площади Танкостроителей.

10 сентября 2004 года в торжественной обстановке памятник создателям Т-72 открыли глава города Николай Диденко и губернатор Свердловской области Эдуард Россель. На митинге, посвящённом открытию, выступили директор УВЗ Николай Малых и автор концепции Т-72 и первых разработок этой машины Леонид Карцев.



Л. Н. Карцев у памятника создателям Т-72 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/people/images/064.jpg)



Ещё один повод для торжеств вспомнили прямо на митинге: оказалось, что «семьдесятдвойка» в текущем 2004-м году отмечает 30-летие со дня пуска в серию. Выступая перед собравшимися, мэр Нижнего Тагила Николай Диденко пожелал всем дожить до того времени, когда все танки будут стоять на постаментах и наступит мир во всём мире. Т-72 стал третьим танком-памятником в Нижнем Тагиле.

Год спустя у нового памятника появилась своя первая легенда. Какой-то нерадивый журналист из Екатеринбурга, рассказывая о достопримечательностях Вагонки, написал, что Т-72 на площади Танкостроителей есть самая первая опытная машина, которая проходила климатические испытания на Крайнем Севере и в Афганистане. Впрочем, миф был быстро развеян тагильскими специалистами из бюро эксплуатации УКБТМ. Статью с недостоверной информацией удалили с сайта, но легенда зажила своей жизнью, и уже два-три года спустя вагонские школьники пересказывали сверстникам историю о том, что Т-72 с площади Танкостроителей принимал участие в афганской кампании 1979–1989 годов.



Памятник создателям Т-72 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/cards/images/2015_37.jpg)



Девять лет спустя газеты «Машиностроитель» и «Тагильский рабочий» опубликовали воспоминания ветерана УКБТМ Германа Анатольевича Моргунова, который рассказал о том, как создавался Т-72 и в каких условиях проходили его испытания.

В отличие от своего «старшего брата» у проходной УВЗ, танк на площади Танкостроителей не раз подвергался набегам вандалов. Трижды на нём появлялись неприличные надписи, сделанные при помощи аэрозольных баллончиков с краской, а в мае 2017 года танк подожгли неизвестные, бросив внутрь горящий трут. Не повезло площади Танкостроителей и четыре года спустя, когда она была включена в план реконструкции вагонского «экопарка» — территории между улицами Парковой и Максарёва. Работы по благоустройству были произведены некачественно, и их результаты вызвали возмущение жителей района и ветеранов-танкостроителей.

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»