Конфискат в гуманитарных целях, оценка полицейских по QR-коду и запрет на показ бездетных женщин в кино. Топ законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-7 законов, закнопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Сохранение лесов

В первом чтении принят законопроект, который устанавливает строгие правила использования лесных земель для строительства гидротехнических сооружений.

— эти участки запрещается передавать физическим лицам.

— предоставлять лесные земли в таких целях будут, только если это предусмотрено документами территориального планирования.

— их нельзя будет переводить в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

Сейчас этот перевод является лазейкой для того, чтобы использовать лесные участки в коммерческих целях, например, при строительстве баз отдыха.

Пошлины для мигрантов

В Госдуме будут рассматривать ряд законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов.

— за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4200 рублей;

— за продление срока действия разрешения на работу — 4200 рублей;

— за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 рублей.

Кроме того, предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов, среди которых:

— за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания;

— за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ;

— за продление срока временного пребывания в РФ;

— за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

В Госдуме считают, что эти меры будут способствовать снижению уровня нелегальной миграции.

Новое в Налоговом кодексе

Госдума одобрила законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Среди изменений — отмена НДФЛ для корпоративных выплат сотрудникам при рождении детей, меры поддержки для участников СВО, бизнеса и сферы туризма.

В числе предложенных депутатами поправок — введение нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа на высокоскоростной железнодорожной линии. Эта инициатива была разработана в соответствии с поручением президента РФ.

«Если мы хотим, чтобы наша огромная страна имела высокоскоростное сообщение, такие проекты должны быть поддержаны на федеральном уровне именно через законы», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждения.

Конфискат в гуманитарных целях

Госдума приняла закон, который позволит использовать конфискат без маркировки в гуманитарных целях.

Подобный механизм уже успешно применялся к одежде и обуви. Теперь его планируется распространить и на другие немаркированные конфискованные товары. Если экспертиза выявит их небезопасность, такие товары направят на переработку или уничтожение.

Также имеется список исключений. В него входят товары, подлежащие особому регулированию: спиртосодержащие медицинские препараты, алкоголь, табак, никотиносодержащие изделия, пищевая продукция и др.

Оценка работа полицейских по QR-коду

В Госдуме предложили внедрить систему оценки работы полицейских через QR-код. Граждане смогут сканировать код на водительской форме и оставлять отзыв о работе сотрудника на платформе госуслуг. Согласно опросу ВЦИОМ, в 2024 году 30% россиян выразили недоверие к полиции. Это предложение уже направлено главе МВД России.

Усложнение получения водительских прав для пенсионеров

МВД России планирует ужесточить требования для людей старше 60 лет, желающих получить права на управление автомобилем. В ведомстве считают, что автомобилисты в этой возрастной группе чаще становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий по сравнению с водителями других возрастов.

Запреты на показ бездетных женщин в кино

Госдума хочет запретить показывать бездетных женщин в кино и сериалах. По словам депутатов, из-за такого контента россиянки перестали создавать семьи и рожать детей.

«Мы часто видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. Это как курильщики, показывать их нельзя», — сказал депутат Виталий Милонов.