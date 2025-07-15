В ЗакСО обсудили вопросы борьбы с социальным сиротством, подвели итоги исполнения муниципальных бюджетов и наградили победителей конкурса местных дум

Накануне, 14 июля, в Законодательном собрании Свердловской области прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области с участием врио губернатора Дениса Паслера. На мероприятие собрались председатели, депутаты и сотрудники аппаратов местных дум из 78 муниципалитетов региона.

Одним из важных пунктов обсуждения стал специальный проект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье». Свердловская область стала одним из 14 субъектов РФ, где он реализуется. Как рассказала замминистра социальной политики региона Ольга Ударцева, основной целью является сокращение числа детей, проживающих в организациях государственного воспитания. На территории области работают консилиумы, оценивающие кризисные ситуации и сопровождающие семьи, благодаря чему почти 1,5 тысячи детей имеют возможность расти в семьях.

«Даже дети, которые находятся вне семьи, потому что родители пьющие, любят своих родителей. Они приезжают на выходные с накопленными для семьи подарками. Надо смотреть, способны ли эти родители исправиться ради ребёнка, способны ли встать на ноги и что им для этого нужно сделать, чем мы можем помочь. Наша позиция сейчас в том, что нужно отбирать детей только тысячу раз отмерив, потому что это судьбы детей, это трагедии, серьёзные психологические травмы», — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Сейчас в сложных ситуациях родители могут обратиться в службу «Дети в семье», действующую на базе учреждений социального обслуживания, где есть возможность получить необходимую социальную, юридическую и материальную поддержку из «кубышки». С помощью дополнительного ресурса оказания адресной помощи «Семейная кубышка» при содействии благотворителей была оказана помощь 27 семьям, в которых воспитывается 61 ребёнок.

«Президент России инициировал национальный проект “Семья”. Он предусматривает большой комплекс мероприятий. Речь идёт о поддержке старшего поколения, о новых мерах соцподдержки в сфере материнства и детства, об активной работе с учреждениями культуры по организации семейного досуга, о решении задач по многим другим направлениям. Необходимо, чтобы все эти проекты заработали по всей стране, в том числе и на территории Свердловской области», — подчеркнула Людмила Бабушкина.

На заседании были подведены итоги исполнения бюджетов муниципальных образований, рассмотрены вопросы о ходе детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области, об особенностях работы муниципалитетов с «Единым порталом государственных и муниципальных услуг», а также об участии в программе «Госпаблики».

Кроме того, прошло награждение победителей конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посвящённого Дню местного самоуправления. Победителем в номинации «Лучший представительный орган в сфере правотворчества в группе городских и муниципальных округов, муниципальных районов с численностью населения свыше 40 тысяч человек» стала Нижнетагильская городская дума, а лучшим депутатом представительного органа муниципального образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек стал депутат Нижнетагильской городской думы от округа № 10 Никита Беркутов.

«Я всегда с удовольствием приезжаю на эти заседания, потому что здесь рассматриваются очень важные и актуальные вопросы, которые касаются и жизни области, и наших муниципалитетов. Сегодня подведены итоги двенадцатого конкурса представительных органов. Во всех этих конкурсах участвует Нижнетагильская городская дума. Традиционно участвуем во всех номинациях, и мне очень приятно, что сегодня мы опять стали лучшим представительным органом в сфере правотворчества. Так как я профессиональный юрист, то за последние шесть лет, в течение которых я являюсь председателем думы, мы уже завоевали четыре таких приза. Также были лучшими в сфере освещения нашей деятельности. И очень приятно то, что сегодня один из самых заслуженных депутатов Свердловской области, Никита Александрович Беркутов, тоже взял этот приз, потому что он уже двадцать пять лет, шесть созывов работает в Нижнетагильской городской думе», — рассказал председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.