Павел Петрович Бажов — семинарист, педагог, революционер

Кто не знает дедушку Бажова? Каждый из нас, родившихся и живущих на Урале, хоть один сказ Павла Петровича да читал. Его произведения включены в школьные программы, по ним сняты художественные и мультипликационные фильмы, ставились и ставятся спектакли, герои его сказов вдохновляют художников, скульпторов, композиторов. Но что мы знаем о жизни самого автора этих произведений, кроме кратких биографических данных? Детский писатель, революционер, большевик, участник Гражданской войны, жил и работал в Екатеринбурге, и где-то здесь есть его дом-музей. В общем-то, и всё. А между тем в биографии Павла Петровича есть множество интересных, но малоизвестных моментов, о которых сейчас никто не помнит. Ну, например, что Бажов — не настоящая фамилия писателя, что был он не только писателем, но и педагогом, журналистом, краеведом и этнографом и что дважды едва не стал тагильчанином.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Павел Петрович Бажев (именно так звучала его фамилия изначально) родился 15 января 1879 года в семье горного мастера Турчаниновского завода в Сысерти. Начальное образование получил в заводской школе и был отправлен родителями в Екатеринбургское духовное училище, которое окончил с отличием в 1893-м. Перед 14-летним Павлом открывались широкие возможности для продолжения учёбы.

«Мои родственники считали, что мне непременно надо пойти по стопам отца. Мне даже подыскали место будущей работы: в те годы демидовские железоделательные заводы испытывали нужду в инженерно-технических кадрах. Я поехал в Нижний Тагил узнать, сможет ли правление заводов оплатить мне учёбу, хотя бы частично. Но оказалось, что стипендия полагается только детям местных служащих», — вспоминал впоследствии писатель.

В конце концов выбор был сделан в пользу гуманитарного образования. Павел едет в Пермь, где поступает в духовную семинарию, которая готовила не только священнослужителей, но также преподавателей для духовных училищ и церковно-приходских школ.

Павел Бажев в годы учёбы в Пермской духовной семинарии (фото неизв. автора, 1898 г. / общ. достояние)

Учёба в семинарии дала будущему писателю не только образование, но и много новых друзей. Особенно близко Павел сдружился с сыном невьянского священника Александром Словцовым (будущим первым директором Нижнетагильского краеведческого музея) и его братом Борисом. В семинарии Словцовы и Бажев стали инициаторами создания ученической библиотеки и кружка, объединившего молодых людей с прогрессивными взглядами. Тогда же Павел Петрович начал писать для губернских газет и журналов небольшие заметки на исторические темы: многие печатные издания того времени брали такой материал с удовольствием.

По окончании семинарии в 1899 году молодой учитель словесности Павел Бажев пытается продолжить образование и отправляется в Томск, чтобы поступить в местный университет. Однако именно в тот год меняются условия обучения в Томском университете. Не имея возможности оплачивать учёбу и снимать жильё, Павел возвращается в Екатеринбург, где ему находят место преподавателя русского языка и Закона Божьего в деревне Шайдурихе неподалеку от Невьянска. Но уже через три месяца он получает приглашение вернуться: в духовном училище освободилось место учителя словесности. Здесь будущий писатель проработал вплоть до 1907 года.

В первый же год, во время летних каникул, Павел Бажев начал путешествовать по Уралу, собирая рабочий фольклор по заводским посёлкам. Именно из этих поездок он привёз первые записи сказов — рассказов, бытовавших в рабочей среде с XVIII века, в которых соединялись типичные сказочные сюжеты и реальные случаи из жизни и быта рабочего люда. В этот же период Павел Петрович начинает втягиваться в политическую жизнь Урала, и вступает в партию эсеров.

В 1907 году в Екатеринбургском епархиальном женском училище освобождается место преподавателя словесности, и молодой педагог Бажев переводится туда.

«Оклад здесь был существенно выше, а мои этнографические изыскания требовали всё больших затрат. Я планировал поездки на север Урала, собирался побывать на демидовских заводах», — говорил писатель о причинах перехода на новое место работы.

Екатеринбургское епархиальное женское училище готовило в основном учительниц начальных классов и славилось на весь город исключительно строгими порядками. В училище принимались девочки с 9 лет, окончившие церковно-приходские школы. Обучение было платным, но церковь давала возможность обучаться в училище дочерям из семей малообеспеченных священников за счёт епархии.

Екатеринбургское епархиальное женское училище (фото неизв. автора, 1905-1915 г. / общ. достояние)

Перечень изучаемых предметов включал церковнославянский язык, арифметику, геометрию, географию, историю, церковное пение, рукоделие, чистописание, русский язык, словесность, французский и немецкий языки, физику, а также гигиену и гимнастику. В 1907 году Павел Бажев встречает свою будущую жену — Валю Иваницкую. Они поженились четыре года спустя, в 1911 году. К тому времени Павел Петрович, по воспоминаниям Валентины Александровны, «уже крепко стоял на ногах и спланировал нашу жизнь на много лет вперёд».

Павел Петрович и Валентина Александровна (фото неизв. автора, 1911 г. / общ. достояние)

Супруги принимаются за обустройство своего быта. Под банковскую ссуду был приобретен участок земли на углу Архиерейской и Болотной улиц (сейчас это улицы Чапаева и Большакова), куплены строительные материалы, найдены подрядчики. Строительство дома продолжалось три года. Большим подспорьем в финансах семьи стала журналистская деятельность Павла Петровича. Летом 1914 года строительство дома было закончено.

Началась Первая мировая война. Финансирование епархиального образования было сокращено, вследствие чего сокращён и преподавательский состав. Павел Петрович теряет место работы.

В это время он снова едва не переехал в Нижний Тагил: его пригласили преподавать в Анатольское женское училище. Жалование, которое предложили будущему писателю, было даже больше, чем в Екатеринбурге, но жилищные условия не подошли семье, в которой уже росли двое маленьких детей. И супруги переезжают в Камышлов к родителям Валентины. Там будущий автор уральских сказов знакомится с местными большевиками, и в апреле 1917 года его избирают членом местного совета, а через год он становится членом РКП(б).

С началом Гражданской войны, Павел Петрович вступает в Красную Армию.

Он начинает работать в редакции газеты «Окопная правда», выполняет обязанности секретаря партячейки Уральской дивизии. Под именами Кирубаева, Бахметьева и Бахеева принимает участие в подпольной и диверсионной работе, осуществляет спецоперации в Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Перми, возглавляет отряд ЧОН и к концу войны оказывается в Камышлове. Тогда-то и происходит трансформация его фамилии из Бажева в Бажова: после демобилизации, при оформлении новых документов, писарь райсовета перепутал буквы.

«Ошибку мы заметили не сразу. Но исправлять её я не стал. Человека, который выписывал мне документы, я сам учил грамоте до революции. Получается, сам виноват, плохо учил», — рассказывал позднее писатель.

(продолжение следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».