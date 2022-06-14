Тагил монументальный. Произведения скульптора Анатолия Неверова

Многие тагильчане по несколько раз в день проезжают мимо памятников, которые находятся на улицах нашего города, но чаще всего понятия не имеют о том, кто создавал эти произведения монументального искусства. О гостях города и говорить нечего: для них имена скульпторов, а также истории создания памятников остаются загадкой. Для приезжих знакомство с монументальным искусством нашего города начинается почти от самых «ворот» — железнодорожного вокзала, где в 1978 году был установлен мемориал в память о железнодорожниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Автором будущего памятника стал тагильский скульптор Анатолий Глебович Неверов.

История этого памятника началась в год 30-летия Победы с обращения ветеранов и комсомольцев Нижнетагильского отделения железной дороги (НОД-5) к партийным лидерам Нижнего Тагила, в котором они сетовали на то, что у тагильских железнодорожников нет памятника погибшим в годы войны. Письмо попало на стол 2-го секретаря Нижнетагильского горкома КПСС Николая Александровича Талалаева, который и начал исправлять недоработку.

В 1978 году в сквере между Домом культуры железнодорожников и ремонтными мастерскими был установлен памятник из бетона, бронзы и алюминия.

Заметка о закладке первого камня в основание будущего памятника воинам-железнодорожникам (фотоскан неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://virtual.artmnt.ru/uploads/archives/000/045/1524409012.jpg) Скульптор Анатолий Неверов с макетом памятника (фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/96240325_3046462882079442_8508401020206841856_n.jpg) Мемориал погибшим воинам-железнодорожникам (фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/96266982_3046462902079440_2396347393298661376_n.jpg) Мемориал погибшим воинам-железнодорожникам (фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/96276195_3046463008746096_9216004604574040064_n.jpg) Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/045/1519735161.jpg) Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/045/1519735116.jpg)

Анатолий Глебович Неверов родился 28 апреля 1938 года в посёлке Басьяновском, где добывался торф для газогенераторных станций УВЗ, в семье рабочих. В 1955 году он поступил в Уральское училище прикладного искусства, а по его окончании, в 1960-м, продолжил учёбу в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной на факультете монументально-декоративной скульптуры. В 1965 году он в числе лучших студентов был направлен на стажировку в ГДР, а год спустя стал работать в художественных мастерских города Черновцы. Оттуда Неверова пригласили в другой украинский город — Луцк.



Анатолий Глебович Неверов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://artmnt.ru/siteimages/613069Neverov.jpg)



В 1968 году он создаёт памятник легендарному революционеру Луцка, публицисту и писателю Степану Бойко, а ещё год спустя — памятник погибшим воинам Волынской области. Проработав ещё немного на Украине, Анатолий Глебович возвращается на Урал, в Нижний Тагил.



Памятник С. Г. Бойко в г. Луцке (фото Е. Александровича / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.etoretro.ru/data/media/177/1544936842062.jpg)



В 2016 году администрация города Луцка во исполнение закона о декоммунизации решила снести памятник Степану Бойко, что вызвало протесты со стороны жителей. В мэрии заявили, что уничтожения памятника не будет и его просто передадут в местный краеведческий музей. Однако и это не устроило горожан, тогда «отцы города» оставили памятник в покое.

С 1970 года Неверов начинает преподавать в Уральском училище прикладного искусства, а также продолжает работать в Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских, в том числе и над памятниками. Один из них был установлен в посёлке Висим, другой, к 30-летию Победы, — в Алапаевске. А в 1978-м первый памятник Анатолия Глебовича появился и в Нижнем Тагиле.



Памятник павшим в пос. Висим (фото Колокутского / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2015/07/077.jpg)



Мемориал железнодорожникам понравился и горожанам, и первым лицам города. И когда встал вопрос о создании памятника тагильским комсомольцам, первым делом вспомнили о Неверове. В конечном итоге именно его проект памятника был одобрен конкурсной комиссией. Сюжет и идея проекта были навеяны строками из песни братьев Покрасс и Михаила Исаковского «Прощальная комсомольская»: «Дан приказ ему на запад».

Памятник на площади перед кинотеатром «Современник» был открыт 29 октября 1981 года, в День рождения комсомола, после торжественного митинга, под звуки салюта. На церемонии открытия 1-й секретарь горкома комсомола передал сотрудникам Историко-революционного музея капсулу с обращением к молодёжи 2019 года.

Митинг по случаю открытия памятника тагильским комсомольцам (фото П. Васильева / фрагмент ориг. изображения) (http://virtual.artmnt.ru/uploads/archives/000/007/1483944763.jpg) Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/007/1523960384.jpg) Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/007/1523960397.jpg) Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/007/1523960374.jpg)

Следующая работа Анатолия Неверова появилась в 1989-м на площади перед Дворцом культуры «Строитель» — памятник тагильским строителям, созданный по заказу строительных организаций города.

Памятник представляет собой вертикальную стелу с двумя выступающими прямоугольными объёмами, заполненными горельефами, отражающими историю строительства Нижнего Тагила. В 1985 году был построен постамент; изготовление монумента заняло четыре года, и 11 августа 1989-го он был открыт.

Постамент памятника строителям (фото неизв. автора, 1988 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Monument-po-proektu-skulptora-Anatolija-Neverova-v-1988-godu-naprotiv-Dvorca-kultury-Stroitel-nyne-Gorodskoj-Dvorec-molodjozhi-na-svoi-dengi-vozvjol-trest-Tagilstroj-.-Arhitektorom-pamjatnika-by.jpg) Открытие памятника строителям (фото неизв. автора, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//a11-avgusta-1989-god.-Miting-posvjashhjonnyj-otkrytiju-pamjatnika-stroiteljam-okolo-DK-Stroitel.-Foto-B.Shilov..-kopija-1.jpg) Фрагмент памятника строителям (фото Г. Инишева, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Iz-sobranija-fotoljubitelja-Inisheva-Ge...jpg)

Ещё одной значимой работой Анатолия Неверова стал памятник «Брод в неизвестность», который появился на улице Горошникова в 1999 году и посвящён, согласно официальной версии, «памяти тагильчан, погибших в локальных конфликтах планеты». Изначально же монумент задумывался как дань памяти воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Ещё в 1990-м ветераны-афганцы объявили сбор средств на памятник, но распад СССР и последовавшие за этим тяжёлые постперестроечные годы свели усилия энтузиастов к нулю. Пять лет спустя Нижнетагильское отделение Союза ветеранов Афганистана возобновило сбор денег. За три с половиной года удалось собрать необходимую сумму, и памятник был торжественно открыт. Однако вскоре по указу президента Российской Федерации Бориса Ельцина ветеранские организации, которые объединяли участников афганской и чеченской кампаний, были слиты в единый Союз ветеранов локальных войн, а на пилонах памятника появились имена тагильчан, погибших в Чечне и других горячих точках.



Памятник тагильчанам, погибшим в локальных войнах (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1990-2010-gg//300-9-oktjabrja-1999-g-sostojalos-otkrytie-pamjatnika-Voinam-tagilchanam-pogibshim-v-lokalnyh-vojnah-XX-veka-..jpg)



С этим памятником связан малоизвестный факт. В 2013 году выяснилось, что в начале XVIII века на этом самом месте находилась заводская застава («загороды», давшие в своё время название улице, проходящей вдоль берега заводского пруда), гарнизон которой охранял завод и посёлок от набегов варнаков.

В 2002 году Анатолий Глебович подарил городу ещё одно своё произведение — памятный знак сотрудникам тагильской милиции, погибшим на боевом посту. Знак был установлен на площади перед зданием городского управления внутренних дел.

Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/067/1524224110.jpg) Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/067/1524224115.jpg)

Памятный знак в виде группы гранитных стел и валунов, скомпонованных вокруг большого камня с надписью «Вечная память сотрудникам органов внутренних дел, погибшим на боевом посту», простоял 14 лет, но в 2016 году был заменён другим памятником. Демонтированные элементы знака руководство городского УВД распорядилось убрать на склад, пообещав, что «в ближайшее время они будут установлены в другом памятном месте», но этого до сих пор не произошло.

Последние несколько лет Анатолий Неверов работал над памятником Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку. В 2008 году небольшой скульптурный портрет писателя был подарен мастером Центральной детской библиотеке. Но для создания полноценного памятника нужны средства, которых у города не нашлось.

Другие скульптурные работы Неверова находятся в коллекциях Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Музея локальный войн и в музейно-выставочных залах предприятий Нижнего Тагила.



Анатолий Глебович Неверов (фото Галины Соколовой / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.oblgazeta.ru/media/article_photos/f4c374ca7cf87f2542b73ee948f291cf87945be5f14729bbd705c0f8.png.1024x0_q85.jpg)



(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»