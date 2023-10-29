Банная, Успенская, Карла Маркса, 8 Марта — улица, часто менявшая имя и принесённая в жертву генплану развития Нижнего Тагила

Улицы, о которой речь пойдёт в этот раз, не существует вот уже более полувека. В годы массовой жилой застройки центра Нижнего Тагила её принесли в жертву обновлённому генеральному плану развития и благоустройства. Она была стёрта с карты города и из памяти тагильчан, но полностью её, в силу ряда обстоятельств, уничтожить не удалось. Наш рассказ об улице 8 Марта.



Улица 8 Марта на электронной карте города (фотоколлаж автора)



В летописях Нижнего Тагила эта улица со второй половины XIX века значилась как Банная. Такое название она получила из-за бань, которые находились в самом её начале, почти на берегу заводского пруда. Бани появились здесь в первой половине позапрошлого столетия, когда начиналось заселение улиц Арзамасской (Красноармейской) и Высоковской (Первомайской). Изначально бани принадлежали заводу и служили для помывки переселенцев, которые не могли обзавестись своими банями. Это может показаться странным, но в XVIII столетии и первой половине века XIX далеко не в каждом тагильском дворе имелась своя баня. Причина тому крылась в дефиците леса на демидовской «даче», который шёл, прежде всего, на нужды завода и производство древесного угля. Не лучшим образом обстояли дела и на соседних «дачах», поэтому купить сруб бани или материал для него в те времена было весьма дорогим удовольствием. К тому же земельные участки, что выделялись переселенцам, были небольшими, и люди старались выкроить побольше места для огородов. В такой ситуации заводские бани были востребованы местным населением. В банях можно было и помыться, и отдать в стирку одежду.

Поначалу заводские бани были бесплатными и содержались за счёт заводовладельца, но во второй половине XIX века за их услуги начали взимать деньги: сначала полушку (четверть медной копейки), позднее — полкопейки в неделю с человека. Собранные средства шли на оплату труда истопника, банщика и прачек, на закупку дров, мыла и другие расходы. В 1861 году, с началом крестьянской реформы в России, заводовладельцы начали избавляться от «непрофильных активов». В Тагиле таковыми оказались «провиантские магазины» (склады), ряд зданий и банное хозяйство. Передача заводских бань в руки частников происходила постепенно, через раздачу подрядов, с участием земства и волостного правления. После 1917 года банным хозяйством ведали сначала санитарно-эпидемиологическая секция горсовета, в период НЭПа — артели, а с конца 1930-х — структуры горисполкома, предшествовавшие горкомхозу.

К началу ХХ столетия улица Банная разрослась от берега пруда до реки Тагил, вытянувшись почти на полтора километра. В это же время на ней стали селиться заводские мастеровые, служащие железной дороги, кустари и состоятельные мещане. Причиной такого внимания к улице со столь непривлекательным названием стала Введенская церковь. В ту пору жить близко от церкви считалось признаком добропорядочности.

В 1912 году прихожане Введенской церкви с улицы Банной обратились к пермскому губернатору Ивану Францевичу Кошко с просьбой о переименовании улицы в Успенскую, в честь одного из приделов храма. Губернатор, будучи человеком набожным, просьбу удовлетворил, и с 1913 года улица Банная стала именоваться Успенской. С этим именем она просуществовала 14 лет, пережив две революции и две войны.

На этом переименования бывшей Банной улицы не закончились. Своё новое имя она получила 30 апреля 1926 года: решением Пленума Нижнетагильского горисполкома она была переименована в улицу Огаркова. Но почти через год, 5 апреля 1927-го, название снова поменяли: решением специальной комиссии Нижнетагильского горсовета по переименованию улиц ей было присвоено имя Карла Маркса. Однако год спустя 1-й секретарь Уральского обкома РКП(б) Иван Дмитриевич Кабаков указал тагильским товарищам на «идеологическую недоработку»: ему показалось, что «именем величайшего теоретика коммунизма должна быть названа одна из центральных улиц города».

Недоработку исправили в 1931 году: именем Карла Маркса была наречена улица Шамина, а бывшая Банная, она же Успенская, получила своё последнее название — 8 Марта. С этим именем улица прожила ещё более 20 лет, до начала строительного бума 1950–1960-х годов. Готовясь к застройке Ленинского района, проектировщики разбили его территорию на кварталы, и улица 8 Марта оказалась лишней на генплане развития Нижнего Тагила. Перво-наперво под снос определили деревянные и обветшавшие каменные и полукаменные дома, стоящие между берегом пруда и улицей Ленина. Сейчас это место застроено зданиями медицинского училища и частично цирка.

Строительство цирка (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1970_027.jpg) Строительство медицинского училища (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_o81.jpg)

Здесь же можно увидеть одно из зданий, оставшееся от улицы 8 Марта. Сейчас это строение, выполненное в стиле позднего сталинского ампира, приписано к проспекту Ленина за номером 33а, но строилось оно ещё в те времена, когда улица имени 8 Марта существовала и наяву, и на картах города. Здание строилось как гостиница и общежитие для театральных актёров.

Здание на пр. Ленина, 33а (фото Д. Г. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора) Здание на пр. Ленина, 33а (фото Д. Г. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)

Ещё один осколок исчезнувшей улицы 8 Марта наверняка хорошо знаком нынешнему поколению тагильчан. Это так называемый «дом Окуджавы», в котором в мае 2015 года был открыт филиал Центральной городской библиотеки — литературно-музейный центр «Дом Окуджавы». Одним из инициаторов его создания стал Василий Андреевич Овсепьян, известный тагильский журналист и поэт.

Место для центра было выбрано не случайно: именно в этом доме с 1935 по 1937 год проживала семья 1-го секретаря Нижнетагильского горкома ВКП(б) Шалвы Степановича Окуджавы: он сам, его супруга Ашхен Степановна и их сын Булат.

Сам Булат Шалвович позднее писал в своей автобиографической книге «Упразднённый театр»:

«В Нижнем Тагиле на улице 8 Марта стоял кирпичный одноэтажный дом. Какой-то купчишка построил его для себя в давние времена. Теперь в нём жил первый секретарь горкома партии. Он пригласил к себе горкомовского завхоза и сказал ему: “Вы там будете обставлять дом, смотрите, чтоб никаких штучек и финтифлюшек. Как у всех...” И в дом въехали казённые предметы, все с металлическими бирками. В большой комнате — стол посередине и диван у стены. Невиданный доселе радиоприёмник “ЭЧС-2”. Был ещё кабинет со старым диваном, с небольшим письменным столом и канцелярским шкафчиком, где стояли книги. Дальше по коридору размещалась моя маленькая комнатка. В конце коридора располагалась большая кухня с громадной кирпичной печью и с плитой на ней. Угол кухни занимал объёмный дубовый чан, в котором хранились запасы питьевой воды. Внизу располагался полуподвал, где проживал дворник».

История этого здания уходила корнями в самый конец XIX века, когда в Нижнетагильском посёлке буйно расцветало ремесленничество и предпринимательство. Дом, в который в 1935 году въехала семья будущего кумира 1960-х и 1970-х, был построен тагильским подрядчиком А. Беловым, который приходился племянником легендарному демидовскому приказчику, управляющему «экономической частью» тагильских заводов Дмитрию Васильевичу Белову. Затем, в начале XX столетия, дом купил «поднявшийся из грязи в князи» уроженец Лаи по фамилии Шатов, который также занимался выполнением строительных подрядов. Дом ещё дважды сменил хозяев, а после Октябрьской революции он, как и все каменные дома в Нижнем Тагиле, был реквизирован и передан на баланс городского совета.



Семья Окуджава (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://rgnp.ru/wp-content/uploads/9/6/1/9616373bbd7ed7e91b0373e5877347cb.jpeg)



Для семьи Окуджавы это был второй приезд в Нижний Тагил, и Булат быстро освоился на новом месте и даже разыскал своих приятелей, которых он оставил в посёлке Вагонстроя. Учиться его определили в недавно построенную среднюю школу № 32, до которой от дома было рукой подать. Одноклассники будущего поэта вспоминали позднее, что Булат «с первых дней в школе держался как барчук». Он мог позволить себе явиться на занятия не в школьной форме, а в модной вельветовой курточке, часто приезжал в школу на горкомовском транспорте: зимой в санях, летом на автомобиле, был высокомерен и даже дерзок не только со сверстниками, но и с некоторыми учителями. Естественно, что смелый, независимый мальчишка очень быстро завоевал авторитет и в классе, и в школе. Вскоре у Булата появились и новые друзья, и первые дамы сердца. Некоторых он приводил к себе домой, где они вместе делали уроки, играли в шахматы или шашки. Иногда Булат развлекал гостей тем, что играл на пианино простенькие пьесы.

К слову, играть на гитаре Булат Шалвович научился довольно поздно, уже будучи главой семьи и отцом. Человек, научивший Окуджаву играть на гитаре, — его тесть Василий Харитонович Смолянинов, ветеран войны, полковник, виртуозно игравший на гитаре. Получилось это во многом случайно. Семья Смоляниновых была очень музыкальная, семейные концерты были делом обычным, однако пианино, к которому привык Булат, в доме не было. Тогда-то Василий Харитонович и взялся обучить зятя игре на гитаре.



Василий Харитонович Смолянинов (в форме) в кругу семьи; мальчик на велосипеде — сын Булата и Галины, Игорь (фото Б. Ш. Окуджавы / из архива Владимира Корнева / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.photoline.ru/critic/picpart/1241/1241682404.jpg)



Учителя опасались, что «вольница» может выйти боком для Булата. Так оно и случилось. В один прекрасный день, воспользовавшись отсутствием отца, мальчик достал из запертого ящика стола Шалвы Степановича его наградной «браунинг» и, собрав друзей-приятелей, отправился в лес, чтобы похвастаться перед ними умением стрелять. По дороге Булат споткнулся и пистолет, снятый по незнанию с предохранителя, выстрелил. На пути пули оказался приятель Булата по двору Афоня Деркач. К счастью, пуля, пробив лёгкие, прошла навылет, а виновник происшествия не растерялся и доставил раненого в больницу. Мальчика прооперировали в Тагиле, затем лечили в Свердловске, а восстанавливать здоровье отправили на курорт в Крым. Шалва Окуджава сделал всё, чтобы случай не получил широкой огласки. После этого Булата словно подменили: он стал прилежным учеником, начал вести себя с окружающими подчёркнуто вежливо и скромно. Тагильский период в жизни семьи Шалвы Степановича Окуджавы закончился в феврале 1937-го, когда его арестовали сотрудники ГПУ.

Судьба дома, в котором с 1935 по 1937 год жила семья Шалвы Окуджавы, складывалась непросто. Его не раз хотели то перестроить под насосную, то вообще снести. В конце 1970-х годов здание каким-то образом попало в реестр памятников истории и архитектуры Свердловской области и разговоры о сносе поутихли. Дом передали под флюорографическую станцию и надолго позабыли о его прошлом. Лишь в 1989 году на стене дома появилась мемориальная доска, сообщающая редким прохожим, что здесь жил Ш. С. Окуджава. Но к этому времени улица 8 Марта уже исчезла с карт города, а «дом Окуджавы» был прописан на улице Карла Маркса и получил номер 20а.

Идея создать в этом доме музей Булата Окуджавы появилась в начале нулевых, и, как мы можем видеть, была воплощена в жизнь.



Дом-музей Окуджавы (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://visit-tagil.ru/upload/medialibrary/11b/a41/content_img.jpeg)



Ещё один «маячок», напоминающий жителям города об исчезнувшей улице, известен в Тагиле ничуть не меньше, чем «дом Окуджавы». Это здание, которое называют «дом Бока», наверное, самое загадочное не только на бывшей улице 8 Марта, но и во всём списке тагильских домов постройки XIX века. И если о том, кто такой Валерий Фёдорович Бок и каким образом старинный особняк связан с его именем, знают многие горожане, то имя его первого владельца, как и имя его строителя, остаётся до сих пор неизвестным.



«Дом Бока». Нынешний адрес: ул. Ломоносова, 50а (фото: В. Соседков / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/808.jpg)



«До сих пор неизвестно, кому “дом Бока” принадлежал. Самое раннее упоминание о нём — объявление о его продаже в “Екатеринбургской неделе” за 1880 год: “В Нижнем Тагиле продаётся каменный дом с деревянными при нём службами и большим садом на углу Банной и Синициной улиц. Об условиях узнать можно в магазине учебных пособий И. А. Пономарёва”. Возможно, этот магазин находился на первом этаже дома. Но это просто предположение. После революции дом был национализирован, и в документах второй половины 20-х годов, хранящихся в НТГИА, он фигурирует как “дом комхоза”, имя его прежнего владельца нигде не упоминается», — рассказал известный тагильский краевед Алексей Хлопотов.



«Дом Бока». Нынешний адрес: ул. Ломоносова, 50а (фото: М. Золотухин, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/mmmizol/47290933/2088/2088_900.jpg)



По поводу происхождения дома недавно была высказана версия, что построили его во второй половине XIX столетия потомки известного екатеринбургского винного откупщика Синицына, решившие открыть контору своего торгового дома в Нижнетагильском посёлке. Но вскоре дела пошли плохо, а после того, как в тагильских магазинах и лавках появилось «белое вино» и пиво Волкова, Поклевских и Злоказовых, и вовсе расстроились. Огромный дом конторы владельцы превратили в доходный.

Такова вкратце история улицы, стёртой с лица города, но не до конца.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»