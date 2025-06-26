Водитель КАМАЗа выплатит 85 тысяч рублей за сбитую газовую трубу в посёлке под Нижним Тагилом

В прошедший вторник, 24 июня, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес заочное решение по делу о возмещении ущерба, причинённого повреждением газовой сети.

Было установлено, что 13 августа прошлого года водитель КАМАЗа, проезжая под газовой трубой в посёлке Зональный, не рассчитал габариты транспортного средства и повредил газовую сеть низкого давления. В результате повреждений произошла утечка газа, а также деформация пяти стальных опор газопровода, снабжающего значительную часть посёлка. В связи с этим на сутки без газоснабжения остались 32 частных дома, что вызвало неудобства для жителей и потребовало дополнительных затрат на использование альтернативных источников тепла и приготовления пищи.

Сотрудники «ГАЗЭКС» оперативно приступили к ремонту повреждённой трубы. Однако восстановительные работы потребовали значительных затрат на материалы и оплату труда ремонтных бригад. Ранее ответчик согласился с полным возмещением ущерба в досудебном порядке, но так и не выплатил обещанную сумму.

В итоге суд удовлетворил иск компании «ГАЗЭКС» в полном объёме и взыскал с ответчика чуть более 85 тысяч рублей. Заочное решение суда вступило в законную силу и не может быть обжаловано.