В Нижнем Тагиле подросток взял у родителей мотоцикл и попал в ДТП (ВИДЕО)

«Сети Тагила» опубликовали видеозапись ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Авария произошла сегодня, 26 июня, на круговом перекрёстке Октябрьского проспекта и Уральского проспекта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, за рулём мотоцикла «Минск» находился 14-летний подросток. При повороте направо он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 44-летнего мужчины, который на момент аварии был трезв.

Как оказалось, ключи и мотошлем лежали в свободном доступе. Подросток взял их, воспользовавшись отсутствием родителей дома. В результате аварии юный мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

На законного представителя ребёнка был составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.