Жительница Черноисточинска попалась на уловки телефонных мошенников и потеряла более 800 тысяч рублей

В отдел полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило заявление от 53-летней жительницы Черноисточинска о хищении у неё денежных средств в размере более 800 тысяч рублей.

По информации полиции, днём на мобильный телефон женщине позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на её имя оформлена доверенность на неизвестного гражданина, который собирается снять деньги с её счёта. Чтобы предотвратить кражу, мошенник предложил следовать дальнейшим указаниям и отключился.

Вскоре с женщиной связался другой человек через мессенджер, представившись сотрудником Росфинмониторинга из Москвы. Он выступил как личный менеджер и заявил о необходимости немедленно защитить её сбережения, переведя их на безопасный счёт.

«Введённая в заблуждение гражданка, уверенная в законности действий, проследовала в отделение банка и, следуя инструкциям звонившего, обналичила более 800 тысяч рублей. Впоследствии она перевела эту сумму двумя транзакциями через банкомат на продиктованные ей счёта. Лишь спустя несколько дней, обсудив случившееся с родственниками, потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Полиция снова напоминает, что банки и государственные организации не требуют перевода средств, снятия наличных и зачисления на «безопасные счета» по телефону. Не доверяйте незнакомым людям, даже если они выглядят достаточно официально. Никогда не сообщайте коды из SMS, данные карт или реквизиты. При любых сомнениях немедленно прекращайте разговор и обращайтесь напрямую в банк или в полицию. Обсуждение ситуации с близкими может помочь избежать потери денег.