«Их стало много, и людей они не боятся». В окрестностях Нижнего Тагила дачники сняли на видео очень смелую косулю

Читатели АН «Между строк» во время отдыха на даче в окрестностях Нижнего Тагила сняли на видео косулю, которая продемонстрировала необычную смелость. Кадры сделаны на выезде из села Южаково.

«Мы выезжали из села вечером, наверное, около 22 часов, и увидели косулю, которая стояла прямо на дороге. Остановились, она не уходит, смотрит на нас с любопытством. Пока настраивали телефон, она ушла с дороги, но не убежала, а продолжала за нами наблюдать. Последние несколько лет косуль стало много, они прямо рядом с деревнями ходят и людей не боятся, хотя это довольно пугливые животные», — рассказал очевидец Александр.