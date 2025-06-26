В Нижнем Тагиле мужчина напал на фельдшера скорой помощи за отказ надевать бахилы

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, связанная с осуществлением служебной деятельности потерпевшего).

По версии следствия, 22 февраля 2025 года ночью 55-летний фельдшер скорой помощи вместе с водителем и медицинской сестрой прибыли по вызову к беременной женщине.

После входа в квартиру супруг пациентки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно высказал претензии фельдшеру из-за того, что те не надели бахилы. Он схватил медика за шею, повалил на пол и стал душить, при этом угрожая убийством.

«Опасаясь преступных действий обвиняемого, фельдшер скорой помощи вышел на лестничную площадку, где муж пациентки, продолжая осуществлять свой преступный умысел, вновь совершил на него нападение. Последний схватил за шею медицинского работника, повалил на бетонный пол и, продолжая его удерживать, затрудняя дыхание, вновь стал высказывать угрозы убийством. В результате падения потерпевший ударился спиной и затылком, испытав сильную боль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фельдшеру удалось сбежать на улицу, но обвиняемый вновь его нагнал, повалил на землю и продолжил угрожать. Неадекватные действия будущего папаши удалось остановить благодаря вмешательству водителя скорой помощи. Обвиняемый частично признал свою вину.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.