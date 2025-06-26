Машинист крана НТМК Валентина Шерсткова стала почётным гражданином Нижнего Тагила

87-летняя машинист крана НТМК Валентина Шерсткова удостоена звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила». За её кандидатуру сегодня, 26 июня, на заседании городской думы проголосовали 23 депутата.

Напомним, инициатором выдвижения Валентины Яковлевны на присвоение почётного звания стал коллектив ЕВРАЗ НТМК. Валентина Шерсткова родилась в 1938 году в Туле. С 1955 года трудилась на НТМЗ (ныне НТМК), где проработала 35 лет в колёсопрокатном цехе. Она принимала активное участие во внедрении современных технологий и освоении новых видов продукции. За свои заслуги Валентина Яковлевна была удостоена звания полного кавалера ордена Трудовой Славы — почётного звания, которого в Советском Союзе были удостоены всего четыре женщины. Основанием для её выдвижения на звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» послужили многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургического производства, плодотворная общественная деятельность и активная гражданская позиция.

Также претендентом на почётное звание был погибший в 1937 году Кузьма Осипович Рудый. Его кандидатуру выдвинул коллектив АНО «Фруктовый сад имени К.О. Рудого». За присвоение звания селекционеру проголосовали два депутата.

«Новость, конечно, для нас стала неожиданностью. Мы верим, что заслуги Кузьмы Осиповича будут признаны и историческая справедливость восторжествует. Инициативу о присвоении звания "Почётный гражданин Нижнего Тагила" в виде петиции мы направили для того, чтобы показать, что горожане поддерживают инициативу, а так же помнят историю о неоценимом вкладе Кузьмы Осиповича в массовое озеленение города и благодарны ему за наши зелёные улицы и цветущие сады! Память жива, несмотря на то, что с момента смерти Кузьмы Осиповича прошло 88 лет, а это самый главный показатель, что он достоин такого звания. В следующем году мы вновь намерены выдвинуть его кандидатуру и не теряем надежды на положительное решение», — рассказал АН «Между строк» общественник Иван Подмазов.