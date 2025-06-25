Прокуратура Пригородного района через суд обязала Социальный фонд России обеспечить местную жительницу техническими средствами реабилитации

Прокуратура Пригородного района провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем обеспечении заявителя техническими средствами реабилитации. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что отделением Социального фонда РФ по Свердловской области заявительница, в нарушение Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», не обеспечена техническими средствами реабилитации.

«В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура в Кировский районный суд г. Екатеринбурга направила исковое заявление о возложении на отделение Социального фонда России обязанности по обеспечению заявительницы средствами для компенсации ограничений жизнедеятельности в полном объеме», — отметили в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на отделение Фонда обязанность по предоставлению женщине средств реабилитации в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.