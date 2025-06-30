В Нижнем Тагиле мужчина фиктивно прописал в своей квартире девять иностранцев

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Тагильчанин признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с мая по август 2024 года осуждённый зарегистрировал девять иностранных граждан, зная, что они не будут проживать по указанному адресу. Это осуществлялось, в том числе, через подачу заполненных уведомлений о прибытии в многофункциональные центры.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.