Тагильчанину заменили принудительные работы в исправцентре на лишение свободы за побег

25 июня 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело о замене наказания в виде принудительных работ на лишение свободы в отношении местного жителя Константина К.

В апреле 2019 года Константин был приговорен к 9,5 годам заключения в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Несмотря на длительный срок, осуждённый не нарушал порядок отбывания наказания, и в феврале 2024 года его наказание было заменено принудительными работами сроком на 4 года и 7 месяцев с удержанием 10% заработка в пользу государства.

Этот более мягкий вид наказания подразумевал трудовую деятельность и соблюдение определённого режима. Константин прибыл в исправительный центр УФИЦ № 1 ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области. Однако, не оценив полученный «второй шанс», он вскоре начал нарушать правила. В январе 2025 года он упустил установленные сроки прибытия в исправительный центр, что стало началом череды несоответствий, включая курение в неположенных местах и опоздание на рабочее место.

За эти нарушения к нему неоднократно применялись дисциплинарные меры, и вскоре он был признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания. В июне 2025 года произошло серьёзное событие, которое повлекло дальнейшие судебные разбирательства. Константин, по собственному заявлению о намерении поступить на военную службу, был вывезен в Екатеринбург, где, воспользовавшись моментом, сбежал. Его искали около 12 часов и в итоге нашли в кинотеатре, где он смотрел фильм ужасов — подчеркивая иронию его ситуации.

«В суде мужчина признал почти все допущенные им нарушения и не отрицал, что сбежал от сотрудников исправительного центра. Оценив все обстоятельства, суд заменил Константину неотбытую часть наказания в виде принудительных работ на лишение свободы на срок 3 года 2 месяца 21 день, которое ему вновь предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.