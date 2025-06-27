В Нижнем Тагиле официально 281 безработный

27 июня в Нижнетагильском центре занятости прошли три крупных мероприятия в рамках всероссийской ярмарки трудоустройства. Федеральная программа помогает жителям города и пригорода найти подходящую вакансию и получить ответы на необходимые вопросы.

Официально на 1 июня численность экономически активного населения в Нижнем Тагиле и МО Горноуральский — 189,7 тысяч человек, в том числе: Нижний Тагил — 174,2 тысячи человек, МО Горноуральский — 15,5 тысяч человек.

Численность безработных граждан, состоящих на учёте в центре занятости, — 329 человек, в том числе: Нижний Тагил — 281 человек, МО Горноуральский — 48 человек.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,17%, в том числе: Нижний Тагил — 0,16%, МО Горноуральский — 0,31%.

Кроме рассмотрения предложений от работодателей, соискатели могли получить консультации по юридическим вопросам, научиться составлять резюме и ознакомиться с информацией о переобучении. На консультационных пунктах также предоставлялась информация о социальных контрактах, вакансиях для подростков и службе по контракту.

По информации отдела работы с работодателями, в Нижнем Тагиле и пригороде представлено более тысячи рабочих мест в организациях и на предприятиях и более 350 вакансий по различным специальностям.

В тройку лидеров по количеству вакансий вошли АО НПК «Уралвагонзавод», ОАО «ВГОК» и АО «ХЗ «Планта».

В стенах тагильского центра занятости провели открытие молодёжного клуба «Вектор карьеры» для подростков с 14 лет, для женщин был организован «Клуб женских инициатив», а на площадке ярмарки работали 12 представителей различных организаций.



