В рамках XII Форума регионов России и Беларуси, проходящего в эти дни в Нижнем Новгороде, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Брестского областного Совета депутатов Игорь Брилевич подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве на принципах равенства, партнёрства и взаимного учёта интересов.

«Это седьмой документ о партнёрстве, подписанный Законодательным Собранием Свердловской области с Советами депутатов всех шести регионов Республики Беларусь. Закрепили в соглашении намерение обмениваться опытом и планами законотворческой и депутатской деятельности. Договорились об обмене аналитическими и методическими материалами, наработками в области организационного и технического сопровождения законотворческой деятельности. Также будем содействовать тому, чтобы депутаты и комитеты парламентов устанавливали прямые контакты», — заявила Людмила Бабушкина.

Межпарламентские связи между Свердловской областью и Беларусью имеют многолетнюю историю. Начавшись с подписания соглашений в 2019 году, они постепенно расширялись — были достигнуты договорённости с Минским, Гомельским, Могилёвским, Гродненским и Витебским областными Советами народных депутатов. Подписание соглашения с Брестским областным Советом депутатов стало седьмым документом о сотрудничестве.

В рамках форума подписывается ряд соглашений, коммерческих контрактов и других документов, направленных на расширение двусторонних связей и укрепление партнёрских отношений. Республика Беларусь остаётся одним из стратегических партнёров Свердловской области в сферах экономики, образования, науки, культуры и гуманитарных направлений.

Уральские и белорусские компании активно взаимодействуют. Так, техника «БЕЛАЗ» используется на крупнейших промышленных предприятиях региона, в том числе на Качканарском ГОКе, а белорусские поставки включают 49 современных троллейбусов, поставленных в 2023–2024 годах холдингом «Белкоммунмаш». Более 60% тракторов и 20% комбайнов в регионе произведены в Беларуси.

Ещё в 1998 году в ходе встречи двух сторон, которая состоялась по инициативе международной ассоциации «Породнённые города», было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между Нижним Тагилом и Брестом.

Кроме того, в целях укрепления российско-белорусского партнёрства на выставке MILEX-2025, прошедшей недавно в Минске, начальник вооружения Вооружённых Сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Федин встретился с генеральным директором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым. В ходе встречи обсуждались новые разработки в области военной бронетехники, а также перспективы развития военно-технического сотрудничества. За последний год стороны подписали ряд контрактов на поставки, ремонт и обслуживание военной техники для вооружённых сил Беларуси.