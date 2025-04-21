В этот день, 21 апреля 2012 года. Мэр Исаева критикует вице-премьера Рогозина, Нижний Тагил ждёт Путина, начался суд над «вором в законе» по кличке Каро

Депутаты Городской Думы посетили школу № 49 на Тагилстрое, в которой в 2011 году был начат капитальный ремонт. Школу закрыли ещё в 2006 году в связи с аварийным состоянием. Всё это время ученики 49-й занимались в школах № 155, № 5 и здании бывшей вечерней школы на улице Гвардейской. На разработку проектно-сметной документации по реконструкции 49-й школы понадобилось более двух лет. В 2011 году на ремонт школы было потрачено 56 млн рублей. В 2012 году предстояло освоить ещё 34 млн рублей на закупку мебели, школьного оборудования и инвентаря.

В конференц-зале хирургического корпуса Демидовской больницы прошёл лекторий для пациентов с онкогематологическими заболеваниями и их родственников. Специалисты в области медицины, психологии и права рассказали о диагностике и лечении этих болезней, объяснили, как справиться с переживаниями, дали советы по получению бесплатной медицинской помощи. Лекторий был организован Ассоциацией онкогематологов России совместно с Межрегиональным общественным движением «Движение против рака».

Нижний Тагил посетил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Он побывал на УВЗ и на полигоне НТИИМ. Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева сказал, что приезд Рогозина является частью подготовки к будущему визиту Владимира Путина, который, по словам мэра, должен состояться после 7 мая — дня инаугурации. Исаева посетовала на то, что Дмитрий Рогозин не пригласил никого из администрации сопровождать его в поездках по городу.

Тагилстроевский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Кароглы Мамедова, известного в городе как «вор в законе» по кличке Каро. По данным следствия, Мамедов вымогал у знакомого бизнесмена крупную сумму денег и акции одного из тагильских ОАО. Подозреваемый пытался чинить препятствия ходу расследования: в частности, он требовал переводчика и не соглашался подписывать ни один из протоколов. Тем не менее, расследование завершилось успешно.

Центральная городская библиотека заявила о намерении провести поэтический марафон продолжительностью более восьми часов, посвящённый 67-летию Победы в Великой Отечественной войне и 290-летию Нижнего Тагила. Участники мероприятия должны без перерыва читать свои стихи или произведения любимых поэтов.