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А вы знали? В Нижнем Тагиле в XVIII веке жил известный старообрядческий старец Иов, мощи которого бесследно исчезли из могилы почти через сто лет после его кончины, когда власти решили уничтожить захоронение, особо почитаемое среди последователей старой веры

04.02.2025 10:36
А вы знали? В Нижнем Тагиле в XVIII веке жил известный старообрядческий старец Иов, мощи которого бесследно исчезли из могилы почти через сто лет после его кончины, когда власти решили уничтожить захоронение, особо почитаемое среди последователей старой веры

Как известно, в XVII и XVIII столетиях Урал был пристанищем старообрядцев, которые спасались здесь от преследования никониан — представителей официальной православной церкви. Сюда же перемещались и проповедники «старого обряда». Староверы строили свои скиты и моленные, продолжая жить своим укладом. Кормились они лесом и реками, сеяли рожь, овёс, корнеплоды и бобовые. Некоторые занимались сбором болотных руд, плавкой железа и кузнечным ремеслом.

В начале 1720 года вблизи строящегося Нижнетагильского завода появился старообрядческий проповедник Иов. Он построил скит и моленную на берегу реки Рудянки. Обосновавшиеся поблизости староверы создали общину, сплотившись вокруг Иова. Демидовы, ценившие в людях прежде всего трудолюбие и профессиональные навыки, относились к старообрядцам терпимо и, когда власти разворачивали репрессии против людей «старой веры», в меру своих возможностей защищали их. Примерно в 1740–1741 году Иов умер и был похоронен рядом со своим скитом. Поблизости с его могилой появилась старообрядческая часовня, которая в 1745 году была расширена до церкви. Появилось и староверческое кладбище.

В первой половине XIX века, во времена правления Николая I в Российской империи началась новая кампания против старообрядцев, и на этот раз власти были решительно настроены навсегда покончить с раскольничеством. Демидовы к тому времени уже урегулировали с властями все вопросы, касающиеся староверов: на территорию заводов не пускали старообрядческих проповедников, в заводских посёлках проводилась агитация за переход староверов в единоверие, строго запрещалось распространять старообрядческие книги и брошюры. Тем не менее, власти светские и власти церковные были очень недовольны тем, что в Нижнетагильском заводском посёлке действует старообрядческая церковь, а могила Иова является местом паломничества уральских староверов. Церковные власти начали требовать от Демидовых «срыть могилу раскольничьего старца Иова», а затем и вовсе закрыть старообрядческое кладбище. В мае 1836 года управляющий Нижнетагильскими заводами Дмитрий Белов провёл встречи с обер-прокурором святейшего Синода и московскими митрополитами для согласования действий против старообрядцев. Митрополиты предлагали закрыть церковь, на могиле Иова устроить «отхожее место», а кладбище срыть под предлогом того, что оно мешает добыче руды на Магнит-горе. Белов же опасался, что такие крутые меры приведут к бунту на заводах, срыву поставок железа в казну и финансовым потерям. Конкретного решения не было выработано. 

А в октябре произошёл загадочный случай. В ночь на 23 октября 1836 года могила Иова была кем-то разрыта и снова зарыта. Донесли об этом главной конторе Нижнетагильских заводов мирской староста Ушков и смотритель старообрядческого кладбища Малозёмов, которые самолично видели у могилы Иова груду свеже вырытой земли. В правлении заводов опасались волнений среди старообрядцев, но их не случилось. Зато вскоре среди староверов пошли слухи о том, что останки старца были тайно изъяты из могилы и перезахоронены «в надёжном месте». При этом назывались совершенно разные места, в том числе удалённые от Нижнетагильского завода на большие расстояния. Мирские и церковные власти так и не смогли дознаться, где захоронили мощи Иова. 

В советское время поисками нового пристанища останков «раскольничьего старца» несколько раз пытались заняться тагильские краеведы. Но результаты эти поиски не дали. Среди возможных мест захоронения мощей называли старообрядческое кладбище в Черноисточинске (в 1976 году оно было смыто в пруд во время паводка) и староверческие моленные на Старик Камне. Но тайна так и осталась тайной.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

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