В Нижнем Тагиле почти каждый второй старшеклассник выполняет домашнее задание с помощью нейросетей

В Нижнем Тагиле нейросети уже прочно вошли в образовательный процесс. По данным сервиса Superjob, всё больше школьников используют искусственный интеллект для выполнения домашних заданий. Согласно опросу, 25% родителей учеников 5-6 классов знают, что их дети прибегают к помощи нейросети. Среди родителей учащихся 7-9 классов таких уже каждый третий, а среди старшеклассников — почти каждый второй.

В исследовании, помимо родителей школьников, приняли участие и учителя из Нижнего Тагила. 14% педагогов сообщили, что регулярно сталкиваются с подобными случаями и пытаются с этим бороться. Они отмечают, что выявить такие работы несложно, например, задавать ученику уточняющие вопросы или предлагать решить аналогичные задания у доски. При решении математических задач искусственный интеллект нередко выдаёт алгоритмы, которые не изучались в школе. Некоторые учителя признают, что «борьба в основном заключается в санкциях к тем, кто просто списал с нейросети и не проработал тему сам».

В то же время некоторые преподаватели уже учат детей правильно использовать возможности нейросетей: например, для поиска источников информации или создания плана работы. Однако 31% учителей признают, что пока не знают, как предотвратить бездумное использование учащимися генеративных моделей при выполнении домашних работ. Ещё 31% заявили, что пока не сталкивались с подобными ситуациями.