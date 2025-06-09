Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчин, похитивших деньги с чужой банковской карты

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают двух мужчин в связи с расследованием уголовного дела по факту кражи денег с чужой банковской карты.

В отдел полиции № 20 поступило заявление о краже с банковской карты более 7 тысяч рублей. Мужчины, похитившие деньги, оплатили банковской картой алкоголь и другие товары в нескольких торговых точках города, где и попали в объективы камер видеонаблюдения.

Сотрудники полиции просят всех, кто узнает мужчин на видео с камер, сообщить в дежурную часть отдела № 20 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-65-02 или по номеру 02.