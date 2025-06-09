В Нижнем Тагиле иномарка сбила 79-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный свет

В минувшую субботу, 7 июня, около 12 часов в Нижнем Тагиле у дома № 23 на проспекте Ленина произошло ДТП. По предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбил 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

От удара пешеход получила перелом плеча. Прибывшие на место медики госпитализировали пенсионерку в Демидовскую городскую больницу. Полицейские выяснили, что женщина вышла из автобуса и начала переходить проезжую часть на зелёный сигнал светофора, а завершала переход на красный.

Водитель имеет стаж вождения 11 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. В момент ДТП он был трезв.

«Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что он ехал по крайнему правому ряду своего направления, ему горел зелёный сигнал светофора. Слева стоял автомобиль “Газель”, из-за которого он не увидел женщину, идущую на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

По факту ДТП ведётся расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.