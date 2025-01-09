Как в годы Великой Отечественной войны меняли директора УВЗ

Утром 7 января 1942 года директор Уральского танкового завода № 183 Юрий Максарёв доложил по телефону заместителю председателя Совнаркома СССР Вячеславу Александровичу Малышеву о пуске первого конвейера сборки танков Т-34, размещённого на площадях УВЗ в Нижнем Тагиле. Переход на поточное производство танков в условиях военного времени стало технологическим прорывом. В первый же день работы конвейера было изготовлено 25 танков. Надо отметить, что ещё осенью 1941 года в Совнаркоме и Государственном комитете обороны всячески противились переходу на конвейерное производство, считая его недостаточно испытанным.

Ю Е. Максарёв (фото неизв. автора, 1944 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Direktor-Uralskogo-tankovogo-zavoda-183-Ju.E.Maksarev.-1944-g..jpg)

Но дальнейшее производство танков оказалось под угрозой полной остановки. За 3 недели января 1942 года со сборочного конвейера завода не сошло ни одного танка. Причиной тому были срывы поставок необходимых деталей и заготовок со стороны смежников. Но в Совнаркоме ситуацию расценили как саботаж, и по указанию Сталина Юрий Максарёв был отстранён от руководства заводом, а областному управлению НКВД было дано указание арестовать директора. В тот же день в Нижний Тагил был отправлен новый директор, наделённый полномочиями члена ЦК.

Судя по тому, что кандидатуру нового руководителя «завода № 183» подбирали лично Сталин и Берия, правительство придавало предприятию исключительное значение. Этим руководителем должен был стать Исаак Моисеевич Зальцман, буквально неделю назад снятый с должности наркома танковой промышленности лично Сталиным. Причём снятый не за производственные промахи, а за... грубость. При всех своих достоинствах Зальцман обладал одним существенным недостатком — он был отъявленным сквернословом. Его умению виртуозно материться завидовал даже Лаврентий Берия, считавшийся в Кремле настоящим «асом» нецензурной брани. За недолгий срок, пока Зальцман руководил Наркоматом танковой промышленности, на него было подано сто жалоб. Подписывая постановление об освобождении Исаака Зальцмана от занимаемой должности, Сталин написал в углу листа: «Ругаясь матом, нельзя руководить наркоматом». К счастью для Максарёва, Зальцман хорошо разбирался в танковом производстве (долгое время он был главным инженером Кировского завода и лично участвовал в разработке и запуске в серию танков КВ) и, прибыв в Нижний Тагил, быстро оценил ситуацию и доложил о причинах остановки производства в Кремль. Пользуясь данными ему полномочиями, он назначил Максарёва главным инженером завода, поручив ему заниматься текущими делами, а сам выехал в Свердловск решать проблемы со смежниками. Пробыв на посту директора «завода № 183» с февраля по май 1942-го, Зальцман передал директорское кресло Максарёву и вернулся в Москву.

В 1942 году под руководством Юрия Максарёва на УВЗ были построены «танковые» цехи №№ 181, 100 и 140, смонтировано 1776 станков и 134 единицы кузнечно-прессового оборудования, а выпуск танков возрос до 25 комплектов в сутки. В том же году за успешное выполнение госплана Юрий Евгеньевич был награждён Орденом Ленина, а в 1943-м ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

(фото неизв. автора, 1942 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vojna//Sborka-tanka.jpg)

После войны Максарёва назначили на пост заместителя министра транспортного машиностроения СССР и начальника Главного управления танкового производства министерства. В 1950 году он становится министром транспортного машиностроения СССР.

С 1953 по 1959 год он работал на постах замминистра транспортного и тяжёлого машиностроения СССР, первого заместителя министра судостроительной промышленности и председателя научно-технического комитета Совмина СССР. В 1961 году он был назначен на должность председателя Комитета по делам изобретений и открытий при Совете министров. В 1978 году в возрасте 75 лет Юрий Евгеньевич вышел на заслуженный отдых. В 1942 году под руководством Юрия Максарёва на УВЗ были построены «танковые» цехи №№ 181, 100 и 140, смонтировано 1776 станков и 134 единицы кузнечнопрессового оборудования, а выпуск танков возрос до 25 комплектов в сутки. В том же году за успешное выполнение госплана Юрий Евгеньевич был награждён Орденом Ленина, а в 1943-м ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С 1953 по 1959 годы он работал на постах замминистра транспортного и тяжелого машиностроения СССР, первого заместителя министра судостроительной промышленности и председателя научно-технического комитета Совмина СССР. В 1961 году он был назначен на должность председателя Комитета по делам изобретений и открытий при Совете министров.

В 1978 году в возрасте 75 лет Юрий Евгеньевич вышел на заслуженный отдых. Умер в ноябре 1982 года.