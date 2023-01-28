Огнеупорное производство. Добыча «горнового камня», «шамотная фабрика» и рабочий характер, запечатлённый в скульптуре   

Производство огнеупорных материалов развивалось на Урале параллельно со становлением металлургии. Прежде чем запустить заводы на Урале, царь Пётр I озадачил Сибирский приказ поисками месторождений «горнового камня» — минерала талькохлорита, которым в XVII — первой половине XVIII века выкладывали плавильные печи и домны, оберегая тем самым кладку от выгорания и разрушения.

Самые первые на Урале месторождения «горнового камня» были открыты в 1697 году на речке Глинке экспедицией «сына боярского» Михаила Афанасьевича Бибикова. Второе крупное месторождение талькохлорита открыл в 1704 году рудознатец из Москвы Василий Мячковский в районе рек Точильной, Бобровки и Реж. Месторождение было названо Точильный Ключ и более чем на 100 лет стало основным местом добычи «горнового камня».

В середине XVIII столетия в Россию пришло изобретение английского учёного Вильяма Вестона Янга — шамотная плитка (кирпич). Пришло, надо сказать, вовремя, так как к тому времени разведанные месторождения талькохлорита начали иссякать. Процесс изготовления шамота был прост, а составляющие его белая глина, содержащая 40% кремнезёма, кварц и каолинит на Урале водились в избытке. Поначалу шамот готовили вручную: молотами дробили кварц, толкли глину пестами, перемешивали лопатами. Огнеупорную массу формировали в деревянных ящиках, сушили на дымоходах печей и затем развозили к домнам. «Шамотная фабрика», которая представляла собой большой сарай со 100% ручным производством, размещалась на Нижнетагильском заводе и снабжала огнеупорами ещё и Выйский завод, где тоже выплавляли чугун. Позднее, в XIX веке, для помола кварца и других составляющих шамотной массы стали строить водяные мельницы — толчеи. Они располагались на плотинах Выйского и Тагильского прудов.



Нижний Тагил. Доменные печи и плотина (фото В. Л. Метенкова, открытка 1900 г. / общ. достояние)



Неизвестно, по какой причине, но сырьё для изготовления огнеупоров и готовые шамотные изделия хранились на заводе абы как, в лучшем случае просто под навесом, из-за чего качество шамота падало и для выполнения важных заказов Демидовы завозили огнеупоры с других заводов. Порядок в этом навёл только Яким Колногоров (будущий тесть писателя Мамина-Сибиряка). Он в 1862 году получил назначение на должность помощника управляющего Нижнетагильской группой заводов по технической части.



Яким Семёнович Колногоров (фото: ателье Терехова, 2-я половина XIX в. / общ. достояние)



После Октябрьской революции и Гражданской войны, когда тагильская промышленность пребывала в разрухе, первым был восстановлен шамотный цех металлургического завода. Однако производство огнеупоров было небольшим — всего 2–3 тысячи тонн в год. Тем не менее цех огнеупоров проработал на заводе имени Куйбышева до середины 1950-х годов.

Начав в 1930 году строительство Ново-Тагильского металлургического завода (НТМЗ), в Наркомтяжпроме запланировали создание отдельного огнеупорного завода (ОГЗ), который должен был обеспечивать огнеупорными материалами не только НТМЗ, но и некоторые другие заводы Уральской области. Несмотря на то, что на возведение Ново-Тагильского металлургического завода были брошены большие людские и финансовые ресурсы, «стройку века» постоянно лихорадило из-за неумелого руководства. В 1932 году планы по пуску завода пересмотрели. Было решено не распылять силы на все объекты сразу, а сдавать их по очереди. Первым, в июне 1934 года, вступил в строй огнеупорный завод, выпустив 550 тонн шамота. Завод вышел на проектную мощность уже в 1935 году. Одновременно с ним на пересечении улиц Землячки и Балакинской был построен жилой посёлок ОГЗ из 27 домов барачного типа с летним водопроводом, магазином, клубом и детским садом.



Барачный посёлок огнеупорного завода (фоторепродукция И. Т. Коверды / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//a-img147-3-kopija.jpg)



С огнеупорным заводом связана история одной из фигур металлургов, которые можно увидеть у входа во Дворец культуры НТМК. Это не типовые скульптуры, которые в 1940–1950-х годах заполонили советские парки и скверы. В них были запечатлены конкретные люди, передовики-металлурги: мастер доменного цеха Валерий Крючков (справа) и сталевар мартеновского цеха Виктор Есин (слева). Но мало кто знает, что прежде, чем стать сталеваром, Виктор Дмитриевич Есин более года проработал на огнеупорном заводе, где сформировался его рабочий характер. Впоследствии Виктор Дмитриевич был удостоен звания «Почётный металлург», награждён орденами и медалями, а 9 сентября 1981 года ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил».



Виктор Дмитриевич Есин (фотоколлаж Д. Кужильного / фрагменты ориг. изображений)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/5005/38263697.5e/0_8d03d_af2eb36e_XXL.jpg и https://ntagil.bezformata.com/content/image494576838.jpg)



В дальнейшем огнеупорный завод только развивался. Даже в годы войны предприятие не переставало выпускать новые виды продукции. Так, в 1941-м здесь впервые на Урале было освоено производство сталеразливочного припаса и огнеупоров для коксовых печей. В период с 1941 по 1945 год в шамотном цехе завода вошли в строй ещё две кольцевые печи и отделение для изготовления брикетов. А в 1952-м на ОГЗ впервые в стране было начато формирование сталеразливочных изделий из полусухих масс на прессах.

В 1957 году огнеупорный завод вошёл в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения. С 1964 по 1972 год произошло поэтапное введение в строй цеха магнезиальных изделий, который был оборудован самым современным на тот момент отечественным оборудованием.

Цех магнезиальных изделий (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal2/377/899/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_kombinata_ntmk_tseh_magnezialynyh_izdeliy_nizhniy_tagil_1976_g-96-45466626.jpg) Автоматическое управление технологическими потоками в цехе магнезиальных изделий (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal2/377/900/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_kombinata_ntmk_avtomaticheskoe_upravlenie_tehnologicheskimi_potokami_v_ts-88-45466644.jpg)

Долгое время у огнеупорного завода не было своего Дома культуры. Только в 1955 году при содействии секретаря Свердловского обкома партии Алексея Кутырева на пустыре, близ слияния улиц Попова и Черноморской, началось строительство Дома культуры ОГЗ. Но в 1958-м строительство законсервировали и возобновили только год спустя. Стройка то замирала на несколько месяцев, то на ней вновь начинались работы. Наконец, в 1966 году «новый очаг культуры Тагилстроя», как писали тогда газеты, приветливо распахнул свои двери для жителей района. Дом культуры ОГЗ служил огнеупорщикам 40 лет, а с 2006 года в здании разместился Дом детского творчества Тагилстроевского района.



Дом культуры огнеупорного завода (фото: Toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/93949/257007287.1d/0_18deac_8af8409d_XL.jpg)



В 1980-х годах заводом было освоено производство новой продукции — сортового стекла, а также была сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75 тысяч тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей. В то же время для обеспечения работы основных цехов огнеупорного производства были организованы ремонтно-механический, транспортный, электроцех, паросиловой и ремонтно-строительный участки.

Выгрузка огнеупорных изделий (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal2/377/906/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_kombinata_ntmk_shishkin_wasiliy_maksimovich_vygruzchik_ogneupornyh_izdeli-18-45467255.jpg) Огнеупорное производство НТМК (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal2/377/900/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_kombinata_ntmk_shamotno-obzhigatelynye_vraschayuschiesya_pechi_dlya_obzhi-10-45466634.jpg) Автоматизированный участок изготовления сифонных изделий (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal2/377/900/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_kombinata_ntmk_avtomatizirovannyy_uchastok_izgotovleniya_sifonnyh_izdeliy-50-45466641.jpg) Закатка вагона с изделиями в туннельную печь для обжига огнеупорных изделий (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal2/377/900/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_kombinata_ntmkzakatka_vagona_s_izdeliyami_v_tunelynuyu_pechy_dlya_obzhiga-35-45466638.jpg) Огнеупорное производство НТМК (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal2/377/906/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_kombinata_ntmk_stefanchuk_ivan_efremovich_obzhigalyschik_pomolyno-obzhigo-70-45467281.jpg)

В 1995 году руководство Нижнетагильского металлургического комбината принимает решение о модернизации огнеупорного производства с установкой современного импортного оборудования. Были закуплены и установлены четыре автоматизированные прессовые линии итальянского производства, два гидравлических пресса отечественного производства, печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков.

В разгар постперестроечного экономического кризиса на базе огнеупорного производства было образовано общество с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор», которое просуществовало в структуре НТМК до 2006 года, после чего выделилось в отдельное предприятие, которое занялось выпуском алюмосиликатных, магнезиальных изделий и неформованных огнеупорных масс, поставляя свою продукцию более чем на 500 заводов в России.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»