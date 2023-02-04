Дома-коммуны Нижнего Тагила. Удалось ли советской власти совместить коллективизм и комфорт, стиль и целесообразность?

Понятие «дом-коммуна» уже давно ушло в прошлое и в наше время не вызывает у людей ничего, кроме недоумения и любопытства. А в 1920–1930-х годах дома-коммуны считались ничем иным, как архитектурно-социальным воплощением идеи «обобществления быта», выдвинутой вскоре после Октябрьской революции идеологами новой власти. Что же такое дом-коммуна? По сути, это многоквартирный жилой дом, где под одной крышей было собрано всё необходимое для жизни и быта советского человека.

Прообраз советских домов-коммун появился в 1863 году в Санкт-Петербурге на улице Знаменской, когда литератор и общественный деятель Василий Слепцов организовал так называемую «Знаменскую коммуну», где поселился сам вместе с несколькими своими знакомыми, разделявшими его социалистические идеи. Коммуна представляла собой большую квартиру из 11 комнат, где каждый из жильцов имел отдельную комнату, а одна большая комната была оставлена общей. Для обслуживания жильцов Слепцов нанял кухарку и прачку. Сам он с гордостью говорил, что коммуна была первым примером «совместного проживания под одной крышей мужчин и женщин, не связанных между собой узами родства или брака и не принужденных нищетой к совместному проживанию». Существование коммуны породило множество грязных слухов и сплетен, что привело к её закрытию в июне 1864 года.

После 1917 года пролетарская идеология изменила нравы значительной части населения России и появилась концепция «развития социалистического быта», которую выдвинул в 1927-м сотрудник Генплана СССР Леонид Сабсович. Идеи Сабсовича получили широкое распространение после того, как 7 ноября 1928 года в «Торгово-промышленной газете» появилась его статья «Через 30 лет после Октября», где он описывал быт «строителей светлого коммунистического грядущего» в футуристических подробностях. Идеи Сабсовича сразу поддержали советские архитекторы-конструктивисты Моисей Гинзбург и Михаил Охитович, а ещё пару лет спустя и «генералы советской архитектуры» братья Александр, Виктор и Леонид Веснины. Так появилась концепция домов-коммун, где в одном пространстве, кроме жилых комнат, размещались социальные учреждения и бытовые предприятия: ясли или детсад, школа, магазины, аптека, прачечная, ремонтные мастерские, баня, клуб, столовая и фабрика-кухня.

Поначалу в дома-коммуны переоборудовали несколько гостиниц в Москве («Националь») и Ленинграде («Астория» и «Европейская»). Обновлённые гостиницы были названы Домами Советов, а в архитектурных институтах СССР началась разработка собственных проектов. В 1926 году был организован первый конкурс архитектурных проектов домов-коммун и такие здания начали появляться во всех крупных городах страны.

Когда в начале 1930-х страна предприняла большой индустриальный рывок и на Урале началось строительство крупных промышленных предприятий, при Наркомате тяжёлой промышленности СССР была образована планировочная мастерская, основной задачей которой стала разработка проектов соцгородов при заводах-гигантах: УЗТМ, НТМЗ, УВЗ и ряда других. В состав мастерской были привлечены ведущие архитекторы СССР: Буров, Соболев, Красильников, Гинзбург, Мастаков, братья Веснины. В 1934 году вниманию тагильчан был представлен проект соцгорода НТМЗ Красный Камень, разработанный архитекторами планировочной мастерской Наркомтяжпрома: макет, эскизы и подробное описание.



Один из эскизов соцгорода Красный Камень (фото неизв. автора / архив НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/2021/02/09/69-1-93-13.JPG)



Из описания проекта следовало, что Красный Камень должен быть застроен 53 жилыми домами от 2 до 14 этажей, в том числе 26 домами-коммунами. Однако проект так и не был реализован из-за дефицита финансов и отсутствия высотной строительной техники. Из этого проекта было построено лишь три здания: два жилых дома (Жуковского, 8 и Жуковского, 20) и детский комбинат, где ныне расположен тубдиспансер № 3.



Строительство детского комбината, 1935 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/krasnyj-kamen-1935-g-stroitelstvo//Detskij-sad.-Oformlenie-juzhnogo-fasada.-Uchastok-Krasnyj-Kamen-05.10.1935-g.Iz-sobranija-ALBOM-K-

GODOVOMU-OTChJoTU-UPRAVLENIJa-STROITELSTVA-GOR.-NOVOGO-TAGILA-ZA-1935-g.jpg)



В 1935 году архитектор Михаил Федоряко предложил перестроить бывший доходный дом купца Мозгунова в дом-коммуну и представил исполкому Горсовета проект, который был относительно недорог. На первом этаже Федоряко предлагал разместить фабрику-кухню, прачечную, мастерские по ремонту одежды и обуви, аптеку и клуб, а на остальных этажах — жилые комнаты. Однако накануне начала реконструкции Нижнетагильский совет изменил решение, чтобы открыть в здании гостиницу. Фабрику-кухню перепроектировали под ресторан, на трёх верхних этажах оборудовали 60 гостиничных номеров, и в 1938 году гостиница «Северный Урал» приняла первых постояльцев.



Гостиница «Северный Урал» (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//65-Гостиница-Северный-Урал-.-Перекресток-ул.-Ленина-Огаркова.-Огаркова-была-переименована-из-Библиотечной-17-июля-1964-года..jpg)



Несколько домов-коммун планировали возвести и на Вагонке. Но построен был только один — дом инженерно-технических работников Уралвагонстроя, известный ныне как дом дирекции (ул. Ильича, 2). Здание спроектировано в лучших традициях домов-коммун в архитектурно-проектном бюро Александра Мастакова, которое входило в состав планировочной мастерской Наркомтяжпрома.



Первоначальный эскиз дома-коммуны ИТР УВС (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//13.-Dom-direkcii-Uralvagonzavoda-pervonachalnyj-jeskiz.jpg)



Внутри дома предусматривалась секционная планировка с двумя квартирами на этаже в каждой секции. Квартиры, предназначавшиеся для руководства и высшего инженерно-технического состава Вагонстроя, планировались в основном трёх- и четырёхкомнатные. Кроме жилых помещений, в здании было решено разместить универсальный магазин, фабрику-кухню, детский комбинат (ясли и детсад), библиотеку, прачечную, аптеку, баню и службу быта. Дом должен был иметь водопровод, канализацию, котельную и электроподстанцию. Подготовку участка под строительство дома начали зимой 1934 года, и к августу было возведено три этажа здания. В процессе строительства в проект дома дирекции внесли ряд изменений. Строители отказались от локального парового отопления, запитав дом от общей котельной. Также не стали оборудовать в доме баню и прачечную. Вместо этого в квартирах установили ванны и открыли приёмный пункт прачечной, которая к тому времени заработала на той же улице, неподалёку. Было решено заменить фигуры рабочих на пилонах главного подъезда на массивные шары, а некоторые элементы интерьеров подъездов и квартир из дуба — на «фанеру под дуб».

Дом-коммуна ИТР УВС (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//13.-Dom-direkcii-Uralvagonzavoda-pervonachalnyj-jeskiz.jpg) Дом-коммуна ИТР УВС (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Dom-inzhenerno-tehnicheskih-rabotnikov-v-nachale-50-h-gg..jpg) Дом-коммуна ИТР УВС (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//35-Magazin-4-ili-dom-ITR-chto-v-kvartale-ul.-Ilicha-i-Ordzhonikidze.jpg) Чертёж фасадов дома дирекции (фотоколлаж / фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/culture/images/131.jpg и http://historyntagil.ru/culture/images/132.jpg)

Дом сдали в эксплуатацию в середине сентября 1936 года, но работы по отделке здания и благоустройству прилегающей территории продолжались почти четыре года.

Большинство конструктивных и декоративных элементов постройки сохранились до наших дней.

В разные годы в этом доме жили директора УВЗ Григорий Павлоцкий, Юрий Максарёв, Семён Скачков, Иван Окунев, главный конструктор танкового завода Александр Морозов, главный конструктор вагоностроительного завода Дмитрий Лоренцо, первый секретарь городского комитета партии Михаил Шарнин, а также Герои Социалистического Труда, лауреаты Ленинской премии, депутаты Верховного совета РСФСР. Впрочем, жили в доме и учителя, и врачи, и рабочие.

В конце 1940-х, в связи с изменением требований к детским дошкольным учреждениям, дом дирекции лишился детского комбината. Освободившиеся площади были отданы детской музыкальной школе, которая до этого «снимала угол» в здании школы № 9.



Д. А. Кавалершин. Панорама посёлка завода им. Сталина (1949 г.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения)

(https://tagillib.ru/upload/medialibrary/fb7/09.JPG)



Во второй половине 1980-х с пилонов над главным подъездом дома исчезли шары. Говорили, что их убрали для реставрации. Такое случалось и ранее, но в этот раз шары на место вернулись только после реставрации здания в 2022 году. В начале 1980-х дом дирекции был включён в перечень историко-архитектурных памятников, но в перестроечные и постперестроечные годы за зданием практически не следили и оно так обветшало, что с фасадов начали отваливаться элементы декора. Только в 2021 году на дом обратили внимание власти Дзержинского района и руководство завода и пообещали отреставрировать его.



Дом дирекции (фото: А. Хлопотов / с разрешения автора)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Dom-direkcii-Ilicha-2.-Perekrjostok-Ilicha-Ordzhonikidze..jpg)



По переработанным проектам домов-коммун на Вагонке в 1936–1940 годах построили ещё три здания: жилой дом в Театральном проезде (ныне — улица Патона, 6), жилой дом по нынешнему адресу проспект Вагоностроителей, 13 и районную больницу на проспекте Вагоностроителей, 7/27. Причём последнее здание сначала было перепроектировано из дома-коммуны в гостиницу для одного из столичных аэропортов, а уже по прибытии в Нижний Тагил проект гостиницы превратился в проект районной больницы. Правда, коммунами эти здания никогда не были.

Ещё один дом-коммуна, который успел послужить в своём первоначальном качестве, был построен на Вые и известен нескольким поколениям жителей района под названием «сорокашка». Название прилипло к дому почти сразу потому, что в доме было 40 квартир и на момент постройки это был самый многоквартирный дом в городе. Построил здание Высокогорский железный рудник (позднее — Высокогорское рудоуправление).



«Сорокашка» — дом № 54 на ул. Фрунзе (фото: Д. Кужильный / с разрешения автора)



Трёхметровые потолки в трёх- и четырёхкомнатных квартирах, просторные кухня и прихожая, водопровод, печное и паровое отопление, ванная с окном для экономии электричества, канализация — о таких квартирах большинство жителей Выи и мечтать не могли! Подвал дома занимали котельная и прачечная, перед домом были оборудованы спортплощадка, зоны отдыха, три фонтана, а на заднем дворе построены гаражи. Такой роскоши не было нигде в Нижнем Тагиле. Сам дом (нынешний адрес — ул. Фрунзе, 54) просуществовал в форме коммуны недолго. Когда на заднем дворе была построена котельная, отапливающая дома в районе между улицами Фрунзе, Липовым трактом и Клубной, котельная в подвале дома «сорокашки» была ликвидирована. Затем закрылась прачечная, перестали работать и были убраны фонтаны, переехали библиотека и клуб.

В конце 1930-х годов концепция домов-коммун начала подвергаться критике со стороны партийных и советских функционеров. В моду вошли дешёвые в строительстве жилые малоэтажки, «дома-скобки» и помпезные общественные здания в стиле сталинского ампира. Строительство домов-коммун было свёрнуто и забыто на долгие 20 лет. Только в середине 1960-х идеи, лежащие в основе домов-коммун, получили вторую жизнь при строительстве рабочих общежитий. Яркий пример этого ренессанса появился и в Нижнем Тагиле: комплекс зданий общежитий на улице Юности, 3, который изначально состоял из четырёх пятиэтажных жилых корпусов общежития, кафе-столовой и фабрики-кухни (кулинарии), более известных как кафе «Огни Вагонки» (ул. Юности, 1а), и бытового комбината (ул. Юности, 7а).



Комплекс общежитий на ул. Юности (фото: «Яндекс», 2022 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://yandex.ru/maps/-/CCU7YPEdlC)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»