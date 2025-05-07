В этот день, 7 мая 2012 года. Объявлена программа мероприятий ко Дню Победы, губернатор Мишарин раскритиковал работу тагильской мэрии, на выставку «Оборона и защита — 2012» заявились около 100 предприятий

Официально объявлена программа городских мероприятий, посвящённых 67-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С 10 часов утра в центре Нижнего Тагила пройдут парад, демонстрация и традиционная легкоатлетическая эстафета. С 12:00 до 20:00 — праздничное гуляние в парке имени Бондина. В 17:00 на Театральной площади концерт, посвящённый Дню Победы. В 22:45 над акваторией Тагильского пруда запланировано пиротехническое шоу.

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин раскритиковал работу нижнетагильской мэрии в сфере потребительского рынка, назвав ответственных за это чиновников недостаточно компетентными и поручил разработать специально для города программу развития потребительского рынка. Предполагалось, что реализация программы позволит к 2015 году в 1,5 раза увеличить оборот розничной торговли в городе. В программе должны быть предусмотрены меры по повышению качества услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также сделан упор на развитие нестационарных точек торговли.

Стало известно, что не менее ста российских предприятий примут участие в VII международной выставке «Оборона и защита — 2012», которая должна пройти в Нижнем Тагиле с 22 по 25 августа. Планировалось, что главной темой выставки станет борьба с пожарами. В оргкомитете выставки сообщили, что в настоящее время ведется реконструкция выставочного комплекса, устанавливается современное оборудование, в том числе телевизионное. Освещать работу выставки должны были около 30 городских, областных и федеральных СМИ.

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова подписала приказ, согласно которому на упаковках табачной продукции, кроме предупредительных надписей о вреде курения, должны размещаться ещё и фотоизображения возможных последствий курения. Российские и зарубежные производители табачной продукции обязаны были внести изменения в упаковки сигарет в течение 2012 года. По словам Голиковой, Россия на тот момент занимала первое место в мире по распространению курения. В стране было 44 млн курильщиков, а ежегодно от последствий курения умирало около 400 тысяч россиян.