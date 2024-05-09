9 Мая — праздник, который широко начали отмечать только через 20 лет после Победы

9 Мая — самый главный праздник россиян. В нём навсегда слились величие и печаль, народная гордость и народная память, блеск орденов и седина ветеранов. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, воспринимаются сегодня как что-то привычное, само собой разумеющееся. Но так было не всегда.

Праздник Победы был установлен указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая праздником Победы». В 1946 и 1947 годах День Победы был нерабочим, но в 1948 году выходной с 9 мая был перенесён на Новый год, и вплоть до 1965 года этот день был рабочим. С 1948 по 1965 год официальные праздничные мероприятия ограничивались торжественными собраниями в трудовых коллективах, статьями в периодической печати да артиллерийскими салютами в Москве, Ленинграде и столицах ряда союзных республик. Военные парады в те годы также не проводились.

В этот период День Победы отмечали в основном в неформальной обстановке. После работы люди собирались в квартирах или во дворах домов за столами, накрытыми вскладчину, поздравляли друг друга, пели песни военных лет, слушали рассказы фронтовиков. Часто компаниями ходили в рабочие клубы, парки и скверы, где проходили концерты самодеятельных коллективов, или в кинотеатры, где демонстрировались популярные фильмы военных и послевоенных лет.

Жители дома № 54 на ул. Фрунзе отмечают 9 Мая (фото 1950 гг. из архива Д. Г. Кужильного / с разрешения владельца) Вагоностроители 9 мая 1949 г. у Центрального клуба УВЗ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1930_041.jpg)

Положение изменилось после выхода указа Президиума Верховного совета СССР от 26 апреля 1965 года, который объявлял 9 мая нерабочим днём: «Президиум Верховного совета СССР постановляет: День 9 Мая — праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. — впредь считать нерабочим днём».

Тогда же, в 20-ю годовщину Победы, был проведён и первый военный парад, на котором были показаны образцы современной военной техники, в том числе новейшие ракетные комплексы СПУ 8У253 с баллистическими ракетами средней дальности РТ-15. Изначально военные парады в День Победы решили проводить в юбилейные годы, раз в 10 лет. Затем, в 1985 году, парады было решено было проводить раз в 5 лет. С 1991 по 1995 год парады Победы не проводились вообще. Затем в течение ещё 5 лет они проводились без военной техники.

В Нижнем Тагиле военная техника на парадах Победы появилась в 1985 году. Тогда впервые по улицам города прошёл танк Т-34, тот самый, который был установлен перед центральной проходной УВЗ. Примечательно, что танк, простоявший под открытым небом 40 лет, оказался абсолютно работоспособным.

«Установили аккумуляторы, залили горючее, и машина сошла с пьедестала своим ходом», — вспоминали заводчане.

С тех пор участие легендарной «тридцатьчетвёрки» в городских парадах Победы стало традиционным.

Танк Т-34 на улицах города 9 мая 1985 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//9-maja-1985-g.-Tank-uchastvoval-v-parade-vpervye.- So-Znamenem-Gosudarstvennogo-Komiteta-Oborony..jpg) Танк Т-34 на улицах города 9 мая 1985 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//2_9-maja-1985-god.-.jpg)

Во второй половине 1960-х зародилась добрая традиция посвящать празднику трудовые достижения, а также приурочивать к 9 Мая пуск предприятий или открытие социальных объектов. Например, в Нижнем Тагиле годовщинам Победы были посвящены ввод в строй механосборочного цеха КРЗ, выход межрайонной газеты «За Победу!», создание совхоза «Чусовской», открытие ряда объектов соцкультбыта. Традиционными стали субботники по благоустройству парков, скверов и улиц города, «вахты памяти» на заводах, встречи ветеранов с учащимися школ, училищ и техникумов. В разные годы ко Дню Победы были открыты мемориалы на площади Горняков, площади Славы, памятник у краеведческого музея. Открытие первого в СССР памятника советским воинам, погибшим в Афганистане, также было приурочено ко Дню Победы. В 1988 году идеологический отдел ЦК КПСС объявил о том, что так как советские интернационалисты являются прямыми наследниками боевых традиций и воинской славы Красной армии, одержавшей победу в Великой Отечественной войне, то отныне 9 Мая становится праздником и для тех, кто воевал в ДРА. Через два года решение было отменено по инициативе Ельцина.

А первое торжественное шествие трудящихся и ветеранов Нижнего Тагила прошло 9 мая 1965 года, когда вся страна с размахом отмечала 20-летие Великой Победы. Тогда же в тагильском небе впервые прогремел праздничный салют. С 1975 года в торжественных шествиях стали принимать участие сводные колонны рабочей и учащейся молодёжи. Поначалу отбор в такие колонны был довольно жёстким: нарушителей трудовой дисциплины, троечников, а также молодых людей, имеющих взыскания по комсомольской линии, к участию в шествии не допускали.

Шествие тагильчан 9 мая 1965 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Iz-arhiva-muzeja-detdoma-1.jpg)

В 1965 году зародилась ещё одна традиция, которая получила широкое распространение только в последние годы. Это акция «Бессмертный полк». Инициаторами её стали ученики выпускных классов и преподавательский состав ряда школ Новосибирска. Тогда акция была посвящена 20-летию Великой Победы, была замечена и получила освещение в местной и даже центральной прессе. Однако в то время инициатива новосибирских учителей и школьников не получила широкой поддержки в обществе. С одной стороны, не сработали идеологи партии и комсомола, не обратившие на неё должного внимания. С другой — в те годы вопросы сохранения памяти об участниках Великой Отечественной не стояли так остро, как в наши дни. Тогда число живых ветеранов исчислялось десятками тысяч, они были окружены вниманием общества и государства. Никто не сносил памятники павшим воинам, не пытался переписывать историю, не позволял себе кощунственных выпадов в адрес солдат-победителей, а потому акций, подобных «Георгиевской ленточке» или «Бессмертному полку», проводить не было нужды: почитание памяти погибших на войне было у миллионов советских людей на генетическом уровне.

В Нижнем Тагиле инициативу новосибирцев поддержали, и в 1960–1970-х годах коллективы некоторых школ, училищ и техникумов выходили 9 Мая на митинги и шествия с портретами учеников, преподавателей или просто своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной. Эти акции были разовыми и непостоянными и вскоре растворились в официозе.

Вспомнили о «Бессмертном полку» в 2004 году в Прокопьевске и Новокузнецке. А через три года к акции присоединилась Тюмень. В 2009-м акция вернулась в Новосибирск и прошла ещё в 20 городах России. На этом этапе инициаторами мероприятия выступали региональные Советы ветеранов. Официальной же датой рождения «Бессмертного полка» считается 9 мая 2012 года, когда во время празднования Дня Победы по улицам Томска прошли более шести тысяч человек, которые несли в руках портреты своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной. На Средний Урал акция пришла в 2013 году.

Участники акции «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле, 2015 г. (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Участники акции «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле, 2015 г. (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

К сожалению, пандемия COVID-19 вынудила городские власти отменить шествия «Бессмертного полка» в 2020 и 2021 годах. В 2022-м центральный штаб движения «Бессмертный полк России» выдвинул предложение организовать акцию в виртуальном формате, в том числе через социальные сети.

Несколько слов надо сказать о традиционных спортивных мероприятиях, которые проводятся в Нижнем Тагиле в дни празднования Дня Победы. Старейшее из них — легкоатлетическая и велоэстафета на призы газеты «Тагильский рабочий», которая впервые прошла в конце 1940-х годов. В 1960-х велоэстафета стала самостоятельным соревнованием.

Демонстрация военной техники в дни всенародных праздников — тоже традиция давняя, берущая своё начало в 30-х годах прошлого столетия. В 2000-х она стала неотъемлемой частью городских мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.

Военная техника на шествии тагильчан в честь Дня Победы, 2016 г. (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Военная техника на шествии тагильчан в честь Дня Победы, 2016 г. (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»