Намедни. Нижний Тагил, 2010 год

В этот год мы снова вспомнили, что такое «святые 90-е», как экономить на продуктах и общественном транспорте и что такое произвол работодателей. Это был год, когда многим стало ясно, что без поддержки государства преодолеть последствия глобального экономического кризиса невозможно.

ЯНВАРЬ

2 января коммунальные службы Нижнего Тагила наконец-то смогли выдохнуть с облегчением. Морозы пошли на спад, и за сутки температура воздуха повысилась с -34 до -23 градусов.

11 января около 23:30 на улице Восточной двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, ограбили мужчину 1957 года рождения. Потерпевший лишился мобильного телефона и наличных в сумме 10 500 рублей.

20 января в Дзержинском районе Нижнего Тагила был проведён рейд по круглосуточным предприятиям розничной торговли. В ходе рейда было изъято более 11 тысяч бутылок поддельного алкоголя и выявлено 48 нарушений правил торговли.

25 января в Нижнем Тагиле во дворе жилого дома по улице Черемшанской лицом без определённого места жительства была найдена дорожная сумка, в которой находились два снаряжённых магазина к автомату АК, пистолет ПМ и 4 учебные гранаты типа УРГ-Н.

28 января из вагона, стоявшего на разгрузке на станции Нижний Тагил, неизвестные похитили 200 мешков сахара-песка общим весом 10 тонн. Получатель груза — известный тагильский предприниматель — оценил сумму ущерба в 300 тысяч рублей. Правоохранителям потребовалось 48 часов, чтобы раскрыть эту кражу и задержать злоумышленников. Ими оказались два тагильчанина 18 и 22 лет. Похищенный сахар они уже успели продать оптовому торговцу в городе Красноуральск за 240 тысяч рублей.

ФЕВРАЛЬ

2 февраля областное статистическое управление опубликовало традиционный отчёт о росте цен в регионе. Согласно ему, с начала года в Свердловской области подорожали молочные продукты в среднем на 22,4%, яйца на 32%, крупы и макаронные изделия на 18,7%, овощи на 26%. В то же время в отчёте было отмечено снижение розничных цен на мясо (на 11%), свежую рыбу (на 16%), мясные полуфабрикаты (на 17,5%).

7 февраля в Нижнем Тагиле трое неизвестных ограбили загулявшего прохожего на улице Карла Маркса. По горячим следам разбойники были задержаны через 45 минут. Ими оказались трое безработных мужчин в возрасте 28, 30 и 34 лет.

16 февраля в Нижнем Тагиле начался сильный снегопад, который продолжался почти 18 часов. Городские коммунальные службы оказались не готовы к капризам природы. Чистить дороги начали только к утру 17 февраля. Глава городской администрации Валентина Исаева призвала руководителей предприятий «помочь городу в битве со стихией», но на призыв откликнулись далеко не все.

26 февраля в Нижнем Тагиле на улице Металлургов был задержан пьяный мужчина 1960 года рождения. В ходе задержания он оказал активное сопротивление наряду милиции, и произвёл в сторону милиционеров три выстрела из газового револьвера «Iceberg». Задержанный оказался сотрудником частного охранного предприятия.

МАРТ

3 марта в Нижнем Тагиле началось интенсивное таяние снега, которое продолжалось трое суток. За этот период в медицинские учреждения города обратились 38 тагильчан: 6 человек пострадали от падения с крыш снега и льда, 32 человека получили травмы конечностей на обледенелых тротуарах города.

10 марта в Нижнем Тагиле на улице Вогульской неизвестный, угрожая ножом, за полчаса ограбил троих прохожих. Потерпевшие лишились наличных денег, мобильных телефонов и золотых украшений. Через два часа злоумышленник был задержан. Им оказался 43-летний наркозависимый безработный.

12 марта преподаватель информатики из Нижнего Тагила Оксана Дудникова стала победительницей регионального конкурса «Женщина года-2010». Её проект «Семейный спартакианский клуб» был назван лучшим в номинации конкурса «Женщина-руководитель».

17 марта генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко рассказал корреспондентам СМИ Нижнего Тагила о том, что предприятие уверенно выходит из кризиса. По его словам, средняя заработная плата на УВЗ в течение года вырастет с 13 до 18 тысяч рублей. Кроме того, он отметил, что завод приступил к выполнению государственного заказа на 260 танков Т-90 и контракта с РЖД на 12 тысяч вагонов и 5 тысяч цистерн.

20 марта в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали склад пиротехнических изделий и новогодних товаров, принадлежащих частному предпринимателю из Дзержинского района. Потерпевший оценил причинённый ущерб в 256 тысяч рублей.

24 марта в Нижнем Тагиле прошёл рейд по магазинам, торгующих CD и DVD-дисками с программным обеспечением для компьютеров и видеоиграми. В ходе рейда было изъято 8800 «пиратских» дисков, а 11 предпринимателей были оштрафованы за торговлю нелицензионной продукцией.

АПРЕЛЬ

1 апреля на карьере Южный под Новоасбестом во время глубоководного погружения погиб дайвер из Нижнего Тагила. Поиски тела продолжались четыре дня.

3 апреля в Нижнем Тагиле около 23:30 в районе трамвайной остановки «Рудоуправление» прохожие заметили одиноко сидящую девочку 2 - 3 лет и сообщили о потеряшке в милицию. Правоохранители поместили девочку в 3-ю городскую больницу, а сами организовали и за полтора часа нашли её мать. Женщина была настолько пьяна, что не могла вспомнить, где и когда она потеряла дочь.

13 апреля Нижний Тагил накрыл мощный снежный заряд. Снегопад продолжался 16 часов подряд, вызвав у коммунальных служб состояние, близкое к панике. К полудню следующего дня температура воздуха поднялась до +4 ...+7 градусов, что привело к интенсивному таянию снега.

15 апреля практически весь жилой район Выи остался без света и холодной воды. Причиной тому стала авария на электроподстанции, устранить которую удалось только на следующий день.

19 апреля у пассажирки поезда «Москва – Нижний Тагил» сотрудниками линейного отдела милиции было обнаружено и изъято 5 килограммов марихуаны. В тот же день тагильские общественники обратились к губернатору области Александру Мишарину с просьбой дать оценку деятельности главы администрации Нижнего Тагила за период её нахождения в кресле мэра.

29 апреля в Нижнем Тагиле пяти ветеранам Великой Отечественной войны и шести вдовам погибших на фронте вручили ключи от новых квартир в микрорайоне «Солнечная долина». Глава города Валентина Исаева заявила, что до конца года ещё 8 ветеранов войны получат новое жильё.

МАЙ

6 мая в Нижнем Тагиле была предпринята попытка ограбления коммерческой фирмы «Тагилагрохим». Злоумышленник, вооружённый пистолетом ПМ, ворвался в бухгалтерию компании, произвёл несколько выстрелов в стену и потребовал выдать ему всю имеющуюся наличность. На звук выстрелов сбежались сотрудники фирмы и обезвредили налётчика.

7 мая на улице Победы был открыт памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы.

18 мая в Дзержинском районе двое мужчин совершили нападение на молодую женщину и отняли у неё брендовую сумку, в которой находились важные документы, сотовый телефон и большая сумма денег. Потерпевшая обратилась в милицию, и на место преступления выехала оперативная группа со служебной собакой, благодаря которой злоумышленники были задержаны.

20 мая около 13:00 на улице Газетной неизвестный вырвал у 50-летней женщины сумку и бросился бежать. На помощь потерпевшей пришли прохожие, которые догнали и задержали грабителя.

27 мая правоохранителями был задержан тагильчанин, подозреваемый в изготовлении фальшивых банкнот достоинством 1000 рублей. В ходе обыска в его квартире оперативниками были обнаружены 2 поддельные купюры и 90 «заготовок».

ИЮНЬ

10 июня в Нижнем Тагиле со склада ГДДЮТ были похищены духовые музыкальные инструменты на сумму более 6000 рублей. Милиция по горячим следам вычислила и задержала похитителей. Ими оказались воспитанники детского дома № 1. Юные воришки намеревались сдать добычу в пункт приёма цветного лома.

14 июня в Нижнем Тагиле прошёл сильный ураган с грозой. В городе было повреждено несколько крыш многоквартирных домов, вырвано с корнем девять деревьев, наблюдались кратковременные отключения электричества в домах и учреждениях. Сильнее всего пострадала Баранчинская телетрансляционная вышка, восстановительные работы на которой продлились сутки.

18 июня коксохимическое производство НТМК отметило своё 70-летие. В тот же день в Нижнем Тагиле на улице Кушвинской были задержаны двое молодых людей, подозреваемых в грабежах прохожих. Под тяжестью улик криминальный дуэт дал признательные показания по пяти эпизодам своей деятельности.

29 июня Нижний Тагил вновь почти на сутки остался без телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-Спорт». Причиной тому стала серьёзная авария на электроподстанции «Баранчинская». Без света остался и посёлок Баранчинский. Специалисты заявили, что на устранение аварии может уйти несколько дней.

ИЮЛЬ

1 июля стало известно, что тагильчанка Светлана Ульянова стала чемпионкой России по тяжёлой атлетике в весовой категории до 53 килограммов.

2 июля горздравотдел Нижнего Тагила обнародовал данные о том, что за три последних месяца от укусов клещей пострадало 2226 человек. При этом 10 тагильчан оказались заражены клещевым энцефалитом, ещё у 45 обнаружена болезнь Лайма.

14 июля в Нижнем Тагиле открылась VI Международная выставка технических средств обороны и защиты «Оборона и защита — 2010». В выставке принимают участие 250 производителей средств обороны и защиты из 36 стран мира. Открыл выставку министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко.

21 июля начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев в беседе с журналистами тагильских средств массовой информации рассказал о том, что с начала года из органов уволено 50 сотрудников за нарушение служебной дисциплины. По его словам, в конце года районные отделы нижнетагильской милиции ожидает реформирование и сокращение кадров.

27 июля сотрудниками ЛОВД Нижнего Тагила за мелкое хулиганство на железнодорожном вокзале был задержан и доставлен в дежурную часть подвыпивший мужчина. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам милиции и несколько раз ударил по лицу одного из них. В тот же день на проспекте Ленина двое злоумышленников ограбили пожилого мужчину, который приехал в Нижний Тагил в командировку из Казахстана. Потерпевший лишился крупной суммы денег, документов и цифрового фотоаппарата. Спустя час нападавшие были задержаны.

АВГУСТ

3 августа тагильские милиционеры обнаружили подпольный цех по розливу суррогатного спиртного. Цех находился в гаражах ГСК «Металлург-3» на улице Береговой-Краснокаменской. В «производственном» помещении были найдены свыше 300 бутылок ёмкостью 0,5 литра, винные и водочные этикетки, акцизные марки и около 40 литров спиртосодержащей жидкости, в состав которой входило опасное для здоровья вещество диэтилфталат. Владелец «бизнеса» был задержан.

6 августа в посёлке Антоновский начался 26-й фестиваль самодеятельной песни имени Сергея Минина.

24 августа психически неуравновешенный житель Качканара Сергей Рудаков в здании Фонда соцстраха застрелил из охотничьего карабина «Сайга» двух человек, после чего застрелился сам. В день убийства Рудаков направил письмо с объяснением своего поступка в Нижнетагильское отделение КПРФ. Тагильские и областные СМИ тут же признали Рудакова «великомучеником», «борцом за справедливость» и «жертвой произвола чиновников», но уже на первом этапе следствия стало ясно, что журналисты явно поспешили канонизировать преступника.

26 августа Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора обнародовал данные, согласно которым с начала года от укусов бродячих и диких животных пострадало 772 тагильчанина.

27 августа в Нижнем Тагиле были задержаны двое граждан Киргизстана, у которых при досмотре ручной клади было обнаружено 11,5 килограмма марихуаны. Задержанные признались, что перевозили наркотики с целью их реализации в городах Свердловской области.

СЕНТЯБРЬ

2 сентября в лесном массиве близ посёлка Лая было найдено тело 28-летнего тагильчанина, который две недели назад не вернулся домой из поездки в Лаю к своему приятелю. В тот же день на Голом Камне были задержаны двое наркоторговцев, у которых при задержании было изъято 400 граммов героина.

15 сентября стало известно о том, что три юные скрипачки из музыкальной школы № 3 Нижнего Тагила стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «RIMINI FEST 2010», который проходил в Италии в курортном городе Римини. Домой Катя Еркова, Вероника Соловьева и Маша Коновалова привезли кубки, полученные за первые места в номинациях «Дуэт», «Инструментальное творчество», «Инструментальное творчество соло», «Декоративно-прикладное творчество», а также Гран-при фестиваля.

19 сентября тагильская спортсменка Вера Слугина завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира по боксу, который проходил в городе Бриджтаун (Барбадос).

ОКТЯБРЬ

4 октября специалисты нижнетагильского отдела Роспотребнадзора выявили более 10 точек реализации поддельного сливочного масла «Крестьянское», произведённого ИП Слободчикова из города Берёзовский.

9 октября около 23:30 двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забрались в закрытый накануне продовольственный магазин на улице Пархоменко. В складском помещении магазина мужчины обнаружили несколько десятков бутылок водки и вина и шесть коробок мясных консервов. Свою добычу они решили обмыть тут же, но не рассчитали силы и уснули прямо в помещении склада. Там их и обнаружил наряд вневедомственной охраны УВД города.

16 октября тагильчанка, вернувшись с ночного дежурства в 10:00, обнаружила у себя в квартире спящего незнакомца. Прибывший на место наряд милиции разбудил и задержал незваного гостя. Им оказался ранее дважды судимый за квартирные кражи 46-летний уроженец Красноуфимска. Задержанный признался, что «работал» всю ночь, успел обворовать три квартиры, но в четвёртой почувствовал недомогание и прилёг отдохнуть.

28 октября в Нижнем Тагиле разразился новый скандал после того, как Валентина Исаева объявила о введении в штат администрации новой должности заместителя главы города и грядущем увольнении 70 муниципальных служащих. По словам мэра, реорганизация позволит сэкономить 71 миллион бюджетных рублей в год. Ряд муниципальных служащих пригрозили мэру судом, если они будут уволены без явных на то причин.

НОЯБРЬ

8 ноября в Нижнем Тагиле начали работу отделы по продаже новогодней атрибутики.

12 ноября Управление здравоохранения городской администрации опубликовало данные по заболевшим ОРВИ и гриппом в Нижнем Тагиле. В пресс-релизе говорилось, что случаи заболевания гриппом пока не часты и носят единичный характер. Зато количество заболевших ОРВИ ежедневно возрастает на 400-500 человек. Большинство заболевших — дети в возрасте от 3 до 6 лет и школьники начальных классов.

15 ноября в 7:30 утра на улице Юности неизвестный совершил наезд на супружескую пару пенсионного возраста и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших — 78-летний мужчина скончался на месте. В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что за рулём автомобиля находился 24-летний сотрудник ОБЭП Ленинского ОВД города, направлявшийся в Центр профессиональной подготовки на учёбу.

24 ноября на Нижний Тагил обрушился мощный снежный заряд. В результате с 7 часов утра и до полудня на улицах города было зарегистрировано 32 ДТП, из них 16 столкновений автомобилей. Дорожная техника вышла на улицы только после полуночи, но уборка снега осложнялась продолжавшимся снегопадом.

ДЕКАБРЬ

1 декабря тагильские экологи и общественники сообщили в городские и областные СМИ о том, что снег с улиц города вывозится не на полигоны, а на лёд городского пруда. Дорожники частично подтвердили эту информацию корреспондентам СМИ, добавив, что такое распоряжение в устной форме было дано одним из заместителей главы города. Комментарии от администрации города получить не удалось.

11 декабря в травматологию 1-й городской больницы были доставлены четверо школьников пострадавших при запуске фейерверков.

14 декабря в Нижнем Тагиле правоохранители изъяли из розничной торговли 960 бутылок контрафактного алкоголя элитных сортов, 3 тонны цитрусовых и 760 кг. слабосолёной кеты, завезённых без сертификатов соответствия и других необходимых документов. Днём ранее из двух торговых точек на Вые было изъято 2700 бутылок фальсифицированной водки и 1100 бутылок поддельного коньяка.

20 декабря в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 7 пожаров, вызванных использованием самодельных обогревателей.

23 декабря тагильские милиционеры выявили и задержали банду воров-домушников, за которой числилось более 30 квартирных краж в Нижнем Тагиле и сёлах Николо-Павловское и Покровское. У воров изъято 50 единиц различной бытовой техники, 60 мобильных телефонов, 36 единиц различных электроинструментов, 22 меховые шапки, 4 шубы из меха норки, шуба из меха лисы и 2 шубы из меха песца, 1,2 кг ювелирных изделий из золота, и почти 2,5 кг серебряных ювелирных изделий.

(с) 2025. Дмитрий Кужильный, по материалам городских, областных и центральных СМИ.