Как раньше в Нижнем Тагиле праздновали Рождество 

Мы привыкли к тому, что основным праздником в России является Новый год, и уже забыли, что так было далеко не всегда и Новый год — это праздник сравнительно молодой. Указом от 20 декабря 1699 года Петр I ввёл в стране новый юлианский календарь. Это означало, что теперь новый год начинался с 1 января, а не с 1 сентября, как было раньше. До указа летоисчисление велось от Сотворения мира, после — от Рождества Христова. Гораздо раньше начали отмечать само Рождество — ещё со времён крещения князя Владимира в Х столетии.

В XVIII веке Рождество становится центральным в целой череде праздников, которые длились почти две недели. Начинали гулять 24 декабря (6 января по новому стилю) — в рождественский сочельник, 25 декабря (7 января) отмечали Рождество, 1 января (14 января) — Новый год и 6 января (19 января) — Крещение. Официально было всего четыре выходных дня, но на деле народ праздновал значительно дольше.

С. Ф. Колесников. Рождество (1909 г. / общ. достояние)

(https://media.elitsy.ru/wp-content/uploads/2019/01/рожд.-город-1.jpg)

Поначалу Рождество было сугубо церковным праздником, но затем постепенно стало обрастать мирскими традициями и обычаями. Так, в XVIII столетии накануне Рождества в деревнях начали появляться ярмарки, где шла бойкая торговля разнообразной снедью, ведь праздник приходился на окончание Филиппова поста. Ещё одна традиция — дарить родным, соседям и друзьям подарки на Рождество — получила широкое распространение ещё раньше, в XVI веке. Подарки, как правило, не покупались, а изготавливались самостоятельно, считалось, что только вещь, сделанная своими руками, передаёт близкому человеку частичку душевного тепла и любви.

В конце XIX века появилась ещё одна рождественская традиция — поздравление с праздником по почте, на открытках. Пионерами в этом стали члены «Общества Святой Евгении», выпустившие первые рождественские почтовые открытки в декабре 1897 года.

Рождественская почтовая открытка (неизв. худ., 1890-е гг. / общ. достояние) (https://img-fotki.yandex.ru/get/194550/27493423.1c1/0_ff7f7_bfc6b726_orig.jpg) Рождественская почтовая открытка (неизв. худ., 1890-е гг. / общ. достояние) (https://img-fotki.yandex.ru/get/198786/27493423.1c1/0_ff7fe_ee2bc0a1_orig.jpg) Рождественская почтовая открытка (неизв. худ., 1890-е гг. / общ. достояние) (https://img-fotki.yandex.ru/get/239438/27493423.1c2/0_ff814_2fdb371b_orig.jpg)

На большинстве дореволюционных рождественских открыток размещались библейские сюжеты или бытовые сценки на рождественскую тему. Занимались выпуском рождественских открыток небольшие издательства или фотоателье, но в начале ХХ столетия выпуском открыток к Рождеству озадачилось и российское почтовое ведомство. Тогда же широкое распространение в России получили рождественские благотворительные балы и ассамблеи, которые устраивало, как правило, купечество, а реже — земства.

Рождественская открытка, изготовленная фотоспособом (фото неизв. автора, нач. 1900-х гг. / общ. достояние)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/196237/27493423.1c2/0_ff823_2840ddd5_orig.jpg)

После октября 1917-го празднование Рождества стало подвергаться сначала критике, а затем и гонениям. Однако в ежегодных российских календарях вплоть до 1929 года церковные даты, включая Рождество, были помечены или как праздники, или как дни отдыха. С одной стороны, государство рабочих и крестьян порицало все религиозные праздники, но с другой — пыталось показать всему миру, что в СССР существует свобода вероисповедания. И только в сентябре 1929-го постановлением Совнаркома празднование Рождества Христова запретили, а в следующем постановлении СНК СССР «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю» прямо говорилось: «В день нового года и в дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях». Тогда вместе с Рождеством в опалу попал и Новый год. Запрет празднования Нового года действовал до 1935 года. Традиция официального празднования Рождества на государственном уровне в СССР была возрождена лишь в декабре 1990 года, когда Верховный Совет РСФСР принял постановление, объявлявшее православный праздник Рождества 7 января нерабочим днём.

В Нижнем Тагиле празднование Рождества мало чем отличалось от того, как это проходило в Санкт-Петербурге и Москве. Разве что масштабы гуляний были скромнее. Накануне праздника на заводах, приисках, в рудниках и куренях демидовские приказчики выдавали работным деньги «на стол», исходя из суммы, определяемой заранее заводовладельцем для каждого предприятия. Как правило, простой рабочий получал от 50 копеек серебром до 1 рубля, мастеровые — от 2 рублей с полтиной до 3 рублей серебром, мелкие служащие — от 3 до 5 рублей, приказчики — от 5 до 10 рублей. Наиболее отличившихся в течение года ждали персональные подарки от хозяев: кому-то новые яловые сапоги, кому-то отрез на кафтан, кому-то шапку. Хорошим подарком мастеровому считался сундук, приказчику — самовар. После раздачи премиальных и подарков работы в заводе прекращались и все шли по домам готовиться к всенощному бдению в церкви, которое шло с шести вечера до шести утра. После Всенощной народ расходился по домам, чтобы подкрепиться после бессонной ночи. Готовили застолье заранее — за день или два до праздника, готовили много, чтобы хватило на весь день. При этом старались, чтобы на праздничном столе было как можно больше разнообразных блюд.

Гулянья начинались с визитов к родственникам и соседям, поздравлений и обмена подарками. В итоге «официальная часть» рождественского праздника затягивалась на два-три и более часов, после чего все шли по домам обедать. После обеда люди выходили на улицы веселиться. Шумные компании пели песни, плясали, развлекались катанием с гор на ледянках или лубках — кусках древесной коры, на санях, запряжённых парой или тройкой лошадей.

П. Н. Грузинский. Тройка (середина XIX в. / общ. достояние)

(https://img.goodfon.ru/original/1920x1200/5/bc/petr-nikolaevich-gruzinskiy.jpg)

Счастливые обладатели коньков шли кататься на заводские пруды, мещане и заводские служащие — в господский сад, где заливался каток.

Вопреки широко распространённому мнению, рождественские гуляния проходили без злоупотребления горячительными напитками. Появление на людях во хмелю в эти дни считалось большим грехом. Также большим грехом считались гадания в Рождество. Зато были распространены колядки, когда горожане, чаще всего дети, ходили по домам и пели песни на рождественскую тему. Также были распространены мини-представления, вертепы, по сути кукольные спектакли, в которых в сказочной форме рассказывалась история рождения младенца Иисуса.

Если в городах люди гуляли все вместе, так сказать, без привязки к месту жительства, то гулянья на уральских «заводах» начинались и проходили в пределах своей улицы и только к вечеру празднующие объединялись в основном перед волостным правлением. Не строили в Нижнетагильском заводе и высоких горок, как, например, в Екатеринбурге, где на рождественские и новогодние праздники возводили деревянные горки высотой 30–40 аршин. Тагильскому обывателю вполне хватало гор естественных. Самыми популярными у тагильчан были Лисья, Ягодная и Птахина горы, а также Голый Камень. Тагильским «ноу-хау» считались «катушки», которые были любимым развлечением детворы. «Катушкой» называли большую крестовину, к которой крепились 8 коробов, вмещавших по 8–10 человек. Вращали «катушку» четыре лошади. Этакий вариант современной карусели. Устанавливали их на льду заводских прудов.

В конце XIX — начале XX столетия наряду с традиционными гуляниями большой популярностью в Нижнем Тагиле стали пользоваться святочные маскарады, которые устраивались в заводском и купеческом клубах. В купеческом клубе собирались обычно мещане и купцы. В заводской клуб пускали и рабочих, но по рекомендации старшин или приказчиков. Механизм попадания на такие маскарады был прост: рабочий записывался у мастера или старшины, а администрация завода рассматривала каждую кандидатуру. Шансов попасть на маскарад не было у пьяниц, лентяев, нерадивых отцов и даже у «кухонных бойцов». Если администрации становилось известно о том, что работник поколачивает дома жену и детей, дорога на маскарад ему была заказана. Но даже если рабочий проходил сито административного отбора, его могли не пропустить в клуб, если у него не было маскарадного костюма. Костюмы изготавливали сами дома либо брали напрокат в костюмерных мастерских. Обычными персонажами тех лет на костюмированных вечерах были Коломбина, паяцы, клоуны, Арлекин, Пьеро.

Рождественская ёлка была заботой волостных старшин и заводских приказчиков. Ёлки ставились на предзаводских площадях, перед зданиями волостных правлений, в училищах. Украшали их самодельными игрушками, бубенцами и колокольчиками, яблоками и пряниками, покрытыми сусальным золотом или завёрнутыми в красивую блестящую ткань. На верхушке ели обязательно устанавливали либо звезду, либо фигуру ангела.

Рождественская почтовая открытка (неизв. худ., 1890-е гг. / общ. достояние)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/226123/27493423.1c1/0_ff7f2_7355278d_orig.jpg)





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»