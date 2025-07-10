Место прокурора Ленинского района Нижнего Тагила может занять Григорий Битюков

По информации АН «Между строк», прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила в ближайшее время может возглавить Григорий Битюков, который сейчас занимает должность прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Григорий Битюков заявил, что пока он эту информацию не комментирует.

Напомним, 30 июня текущего года на пенсию ушёл Владимир Мартынов, который возглавлял прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила последние 10 лет.

В органах прокуратуры Битюков работает с 2007 года, после окончания Уральской государственной юридической академии. Начинал карьеру со старшего помощника прокурора Невьянска. В 2008 году продолжил службу в Невьянской городской прокуратуре. В 2011 году перевёлся в Екатеринбург, где продолжил службу в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества областной прокуратуры. В 2015 году назначен исполняющим обязанности межрайонного природоохранного прокурора Нижнего Тагила. С 2016 года занимал должность заместителя прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга. В 2018 году утверждён на должность прокурора Тугулымского района Свердловской области.