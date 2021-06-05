Забытые истории: Анатольское женское училище и первый педагогический кризис (продолжение)

В июне 1920 года, после нескольких директив Совнаркома РСФСР, началось активное создание государственной системы образования как для детей, так и для взрослых. Перед Наркомпросом (Народным комиссариатом просвещения) РСФСР была поставлена непростая задача: в течение ближайших 10–12 лет полностью ликвидировать неграмотность среди населения Страны Советов. В городах и сёлах стали открываться «ликвидационные пункты» и школы ликвидации неграмотности, куда приглашали всех желающих в возрасте от 16 до 50 лет. Одновременно шла разработка концепций начальной, средней и высшей школ. Местным органам власти было делегировано право вводить обязательное начальное образование на территории города, села, деревни. Наркомфин (Народный комиссариат финансов) выделял на борьбу с неграмотностью и распространение всеобщего начального образования немалые средства. Так, в 1925–1926 гг. было выделено 520 000 рублей, в 1926–1927 гг. — 691 000, в 1927–1928 гг. — 895 000, в 1928–1929 гг. — 1 123 000.

Но уже в первые годы решительного наступления на неграмотность новая власть столкнулась с серьёзной проблемой: в стране не хватало учителей, особенно учителей начального образования. Поначалу проблему попытались решить за счёт привлечения шефов. В частности, шефство над сельскими школами и пунктами ликвидации неграмотности взял на себя комсомол. В 1923 году декретом Народного комиссариата просвещения было создано Всероссийское общество «Долой неграмотность», объединившее свыше 1 200 000 человек, готовых помогать сельским жителям преодолевать неграмотность. Правда, реально уехала на работу в сельскую местность только треть от этого числа. К 1925 году увеличение количества начальных школ и учащихся выявило острую нехватку преподавателей начальных классов по всей стране.



Педагогический состав Павло-Анатольской женской гимназии (фото неизв. авт., 1910-е гг.)

(https://cdnimg.rg.ru/img/content/158/39/01/uchitelia1000_d_850.jpg)



В Нижнем Тагиле педагогический кризис начал ощущаться ещё в 1920 году. Во многом он был спровоцирован гонениями на учителей старой школы, начавшимися ещё в 1919-м, когда городская интеллигенция, напуганная гражданской войной, стала покидать Тагил с отступающими на восток частями белых. Большинство же тех учителей, кто не покинул город по разным причинам, были отстранены от преподавательской деятельности «ввиду непролетарского происхождения» или же как «идейно неблагонадёжные». Сложилась парадоксальная ситуация: население хотело учиться, открывались новые школы, а преподавать было некому.

Городской отдел народного образования обратился в горком ВКП(б) за разрешением «привлекать к учительской деятельности бывших педагогов, оставшихся в Н. Тагиле и лояльных к Советской власти». Так в учебные заведения города удалось вернуть ряд учителей, ставших известными ещё до революций 1917 года. В том числе и Эмилию Левицкую, дочь известных в Тагиле педагогов Дмитрия Григорьевича и Евлампии Михайловны Левицких. Эмилия Дмитриевна, выпускница Павло-Анатольского женского училища, преподавала русский язык, играла в заводском театре, с 1914 по 1918 год была заведующей Земской учительской библиотекой, а с 1918 года работала заведующей 2-м Львовским училищем.

Э. Д. Левитская, учительница Нижнетагильской Павло-Анатольской женской гимназии и её свидетельство об окончании училища (фото из фондов НТМЗГУ) (http://историятагила.рф/culture/images/888.jpg) Э. Д. Левитская, учительница Нижнетагильской Павло-Анатольской женской гимназии и её свидетельство об окончании училища (фото из фондов НТМЗГУ) (http://историятагила.рф/culture/images/887.jpg)

В советское время Э. Д. Левицкая работала в школах № 32 и 1, в педагогическом училище, была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1956 году вышла на пенсию в возрасте 76 лет.

Чтобы окончательно решить вопрос с преподавательскими кадрами, Нижнетагильский окружной исполком в 1924 году вышел с инициативой в Народный комиссариат просвещения об открытии в городе педагогического техникума. Наркомпрос был не против, но предложение тагильчан дважды возвращалось на доработку его финансовой составляющей. К весне 1926 года все вопросы были разрешены и постановлением президиума Нижнетагильского окрисполкома от 12 августа 1926 года в Нижнем Тагиле был образован педагогический техникум. Оставалось решить главную проблему: где разместить новое учебное заведение. После недолгих раздумий для техникума было решено выделить здание бывшей Павло-Анатольской женской гимназии.



Здание бывшей Павло-Анатольской женской гимназии (фото неизв. авт.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Ulica-Tagilskaja.-Byvshaja-shkola-1..jpg)



После того как Павло-Анатольская гимназия была закрыта, в 1920 году в здании разместилась школа II ступени, которой через три года было присвоено имя Н. К. Крупской. В 1925-м учебное заведение уже именовалось школой № 1 — ФЗС. Аббревиатура ФЗС расшифровывалась как «фабрично-заводская семилетка». Преподавали здесь приглашённые совместители из Нижнетагильского горно-металлургического техникума. Александр Николаевич Словцов, первый директор краеведческого музея, преподавал русский язык, а позднее и историю родного края, учителем химии был Иван Кириллович Хлопотов, учителем физики — Александр Иванович Иванов, немецкий язык преподавал Иосиф Иванович Штэрба, литературу — Александр Павлович Виноградов, учителем рисования был Ян Владиславович Найнерт. Перед тем как подселить к школе учительский техникум, городской отдел народного образования преобразовал школу из семилетки в десятилетку. Уже с девятого класса ученикам стали преподавать специальные предметы, готовя из них будущих работников дошкольного образования, учителей начальных классов и работников политпросвета. Директором учительского техникума был назначен учитель математики Борис Васильевич Пигулевский.



Первый директор педагогического техникума Б. В. Пигулевский (фото неизв. авт., 1930 г.)

(http://ntgia.ru/wp-content/uploads/2011/09/767.jpg)



Учащимися изучались следующие предметы: математика, русский язык, физика, естествознание, химия, рисование, физкультура, пение и музыка. 65% студентов получали стипендию — 10 рублей в месяц. Почти половина учащихся были из рабочих семей. С 1926 по 1930 год в техникуме были открыты следующие отделения: детского коммунистического движения, готовившее пионерских вожатых; школьное, где готовили учителей начальных классов; дошкольное отделение готовило воспитателей детских садов, отделение трудового обучения — учителей труда.

Первый выпуск — 43 человека — Нижнетагильского педагогического техникума состоялся в 1930 году. А уже на 1930/1931 учебный год техникуму был установлен план приёма учащихся — 260 человек: на школьное отделение было выделено 80 мест, на дошкольное, внешкольное отделения — 45 мест, на отделения политпросвета и отделение труда — тоже по 45 мест. К 1 сентября набор учащихся был закрыт по причине отсутсвия мест.



Первые выпускники Нижнетагильского педагогического техникума (фото 1930 г. из архивов НТГИА)

(http://ntgia.ru/wp-content/uploads/2011/09/768.jpg)



В здании бывшего Павло-Анатольского женского училища Нижнетагильский педагогический техникум пробыл до весны 1939 года, после чего был реорганизован в Нижнетагильский двухгодичный учительский институт. Однако очень скоро учителей начальных классов снова стало не хватать, а начавшаяся в 1941 году война ещё сильнее обострила проблему. 30 октября 1944 года исполком Свердловского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о восстановлении работы Нижнетагильского педагогического училища с количеством учащихся 150 человек. Училищу передали здание школы № 31 на улице Челюскинцев и выделили 20 гектаров земли для создания подсобного хозяйства. В послевоенный период педагогическое училище ещё раз переехало, на этот раз на улицу Уральскую, в здание бывшей Советской народной школы. И только в 1975-м на улице Островского началось строительство здания педучилища на 1320 мест.

В начале 1977 года здание было передано училищу.

Здание педагогического училища на ул. Островского (фото 1970-х гг.) (http://old.ntgia.ru/wp-content/uploads/2011/09/803.jpg) Здание педагогического училища на ул. Островского (фото 1970-х гг.) (http://ntgia.ru/wp-content/uploads/2011/09/811.jpg)

После того как в октябре 1939-го педагогический техникум съехал из здания бывшего женского училища, в нём продолжала оставаться школа имени Н. К. Крупской. Надо сказать, что два-три предвоенных года стали периодом расцвета школы. Появилась столярная мастерская, которую возглавлял известный в Нижнем Тагиле краснодеревщик Вячеслав Михайлович Просвиряков; работали фотокружок, кружок юных радиотехников, физкультурный кружок; действовали хор и струнный оркестр, танцевальный кружок, лучшая в городе школьная библиотека. Был даже настоящий стрелковый тир.

Нижнетагильская средняя полная образцовая школа № 1 имени Н. К. Крупской (именно так звучало полное название школы) принимала участие почти во всех городских спортивных и культурных мероприятиях и всегда занимала первые места. Большинство учеников сдавали нормы на значки БГТО («Будь готов к труду и обороне»), ГСО («Готов к санитарной обороне»), «Юный Ворошиловский стрелок», ГПВХО («Готов к противохимической обороне»). На районных и городских олимпиадах, которые проводились в клубе имени Горького или клубе ВЖР, школа занимала только первые места.



Здание на ул. Тагильской, д. 1 (фото из архивов НТГИА)

(http://ntgia.ru/wp-content/uploads/2011/09/769.jpg)



С началом Великой Отечественной войны жизнь школы и её учеников кардинально изменилась. Многие вчерашние выпускники ушли на фронт по призыву и добровольцами. Окончившие семь классов массово уходили на заводы, меняя у станков ушедших на фронт отцов и матерей. Уже с июля 1941-го ученики пятых и шестых классов начали готовить школу к переезду. А 1 января 1942 года в здании разместился общехирургический и терапевтический эвакогоспиталь № 1327, через год переименованный в госпиталь № 5967. Начальником эвакогоспиталя был Михаил Осипович Брудный.



Брудный Михаил Осипович (фото 1941 г.)

(https://1418museum.ru/upload/external_heroes_photo/static/upk/4/8/2_1749647_322209.jpg)



За годы Великой Отечественной войны 150 выпускников школы № 1 ушли на фронт. Из них 41 отдал свою жизнь на полях сражений. Трое выпускников школы были удостоены звания Героя Советского Союза: Дерябин Ю. И. (выпускник 1937 г.), Епимахов Н. М. (выпускник 1937 г.) и Шмаков А. И.

Мемориальные доски, установленные на стенах бывшей школы № 1 (фото ИА Все новости, 2013 г.) (http://historyntagil.ru/history/images_history/2014_449.jpg) Мемориальные доски, установленные на стенах бывшей школы № 1 (фото ИА Все новости, 2013 г.) (http://historyntagil.ru/history/images_history/2014_448.jpg)

После окончания войны школа вернулась в родные стены. В 1978 году городской отдел народного образования и горисполком приняли решение о переводе школы в новое здание на Вые, на улице Оплетина. Педагогическим коллективом это решение было воспринято неоднозначно. Но в конце концов переезд состоялся. А на место школы переехал учебно-производственный комбинат.

В нулевые бывшая женская гимназия не раз переходила из рук в руки. В конце 2015-го здание выставили на аукцион по продаже муниципального имущества и после нескольких корректировок стоимости продали частному лицу. В 2017 году стало известно, что новый владелец здания хочет открыть в нём частную школу.

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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