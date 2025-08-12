На Тагилстрое на месте заброшенного пустыря может появиться современное пространство для культуры и отдыха

Жители Тагилстроя решили совместными усилиями облагородить внутриквартальный участок, прилегающий к дому № 100а по улице Черноморской. По словам местных жителей, на этой территории можно было бы проводить районные праздники и народные гуляния. Сейчас здесь всё заросло кустарниками, деревьями и высокой травой, а за пустырём никто не следит, поэтому жильцы близлежащих домов попросили помощи у городских властей, но пока внятного ответа не получили.

По словам лидера инициативной группы Олега Маланчука, изначально они планировали попасть в национальный проект «Доступная городская среда», но там получили отказ. Тогда идею, которую вынашивали три года, отправили на рассмотрение в администрацию города, но даже после сбора голосов и проведения открытого собрания появились трудности с реализацией задуманного.

«В прошлом году, когда реализовывали проект по восстановлению дороги за нашим домом, меня на собрании проконсультировали сотрудники администрации по нашей задумке, а уже в этом году, в июне, ко мне обратились жители соседних домов с вопросом о возможности обустроить детскую площадку в нашем квартале, тогда и я начал обращаться за подробной информацией в администрацию. 21 июля состоялось слушание перед комиссией городской думы по бюджету и инвестициям», — рассказал редакции АН «Между строк» Олег Маланчук.

3 августа состоялось собрание жильцов многоквартирных домов на Тагилстрое, где был поднят вопрос о реализации проекта и его значимости для жителей района.

«Встреча прошла хорошо, все жители поддержали нашу инициативу. На собрании присутствовало 295 человек, которые дали своё согласие и подписали документ. Раз идея зародилась давно, желающих стало гораздо больше», — говорит Олег.

В итоге было принято решение, что гражданская инициатива является нужной, и был распределён бюджет. Общая стоимость проекта составила более 1,5 млн рублей: 10% — вложат местные жители, 15% — согласны внести предприниматели и организации, 25% — поступит из городского бюджета и 50% — добавят из областной казны.

Сейчас Олег в поиске дополнительного финансирования. Несмотря на то, что инициативу одобрили, появилась новая проблема — участок, который является муниципальной собственностью, необходимо расчистить от кустарников и мусора, чтобы уже в ближайшее время можно было использовать его для досуга.

«Дело в том, что для освобождения площадки необходима вырубка деревьев, кустарников и выкапывание травы. Чтобы это стало возможным, нам нужно заплатить немалую сумму экологического сбора. Он платится, чтобы в дальнейшем специалисты смогли восстановить экологический баланс, высадить деревья и так далее. Он не будет взиматься только в том случае, если зелёные насаждения аварийные или работы проводятся в рамках муниципального контракта при реализации проекта. В данном вопросе администрация города нам помогать отказалась. Поэтому мы сейчас в тупике. Пока жители не требуют обустроенную готовую площадку, а лишь хотят место для проведения квартальных мероприятий для себя и своих детей», — пояснил Олег.

По информации администрации города, до 5 сентября участок под площадку уже будет размежёван под общественные пространства на кадастровой карте.

«Управление экономики и территориального развития администрации города согласно постановлению № 548-ПА от 03.03.2025 года с 4 августа по 19 сентября 2025 года проводит приём инициативных проектов для участия в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования. Поступившие проекты после муниципального отбора будут направлены на региональный этап конкурса, где в начале 2026 года определятся проекты-победители. Жители дома на улице Черноморской, 100а 3 августа провели организационное собрание по вопросу о поддержке инициативного проекта по благоустройству территории и строительству на ней детской игровой площадки. Если проект будет направлен в администрацию города и победит в конкурсе, то он будет реализован в 2026 году», — сообщили АН «Между строк» и в администрации Нижнего Тагила.