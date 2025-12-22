Житель Нижнего Тагила лишился дома по решению суда из-за фиктивной прописки мигрантов

Житель Нижнего Тагила осуждён за организацию фиктивной регистрации в своём доме.

«Суд установил, что Мансур (имя изменено) владел жилым домом в Пригородном районе. В июне 2024 года он решил помочь своей бывшей соотечественнице, гражданке Таджикистана, прописал её своем доме. Спустя три месяца по той же схеме он зарегистрировал у себя другого бывшего соотечественника, ныне гражданина России. При этом техническое состояние дома не позволяло реально проживать в нём, а зарегистрированные лица никогда там не находились. Подобные действия создают препятствия для контроля за миграционными потоками и пресекаются российским законодательством», — сообщили в суде.

Осуждённый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении судом дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицировал его действия по ст. 322.2 УК РФ — «Фиктивная регистрация гражданина РФ» и ст. 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила постановил принудительно и безвозмездно изъять жилой дом, использованный для преступных целей, и обратить его в собственность государства. В суде отмечают, что это жильё не было для осужденного единственным. Кроме того, суд оштрафовал Мансура на 110 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.