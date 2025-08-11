Медики Нижнего Тагила спасли 38-летнюю женщину после инфаркта и двух клинических смертей

В региональном сосудистом центре Городской больницы № 4 врачи смогли вернуть к жизни 38-летнюю жительницу Лесного после острого инфаркта миокарда и двух клинических смертей.

Инфаркт случился внезапно: женщина ощутила сильное жжение в груди и боль в левой руке. Бригада скорой помощи доставила её в Нижний Тагил, где рентгенэндоваскулярные хирурги и анестезиологи‑реаниматологи выявили критическое сужение коронарной артерии и установили стенты для восстановления кровотока. Тем не менее состояние резко ухудшилось. Произошли окклюзии сначала правой, затем левой артерии, и сердце остановилось.

«Врачи вновь начали реанимационные мероприятия. Наконец пациентка сделала самостоятельный вздох, открыла глаза. Стало ясно — мы победили», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Николай Сапронов.

Благодаря профессиональной работе врачей и современному оборудованию, приобретённому при поддержке регионального Минздрава в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь», пациентка благополучно выписана и вернулась домой к маленькому сыну.

«Счастливый финал этой истории стал возможным благодаря сформированной в нашем регионе сети профильных сосудистых центров, оснащённых всем необходимым для спасения пациентов с кардиологическими патологиями в самых сложных ситуациях», — сказал главный врач Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.