Семь современных скульптур на тему металлургии установили в парке на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле в шестой раз проходит симпозиум городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». В этом году скульптуры были посвящены приближающемуся Дню города и 300-летию «Старого Демидовского завода». В рамках симпозиума в Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое были установлены семь скульптурных работ.

«Произведения, представленные в рамках симпозиума, украсили и очень гармонично наполнили общественное пространство. Скульптуры интересные. Они отражают образ героев прошлого и современный взгляд на индустрию Нижнего Тагила. Такие фестивали будем продолжать и дальше, чтобы привлечь наших скульпторов и художников, которые, без сомнения, являются очень талантливыми авторами и могут выступить наставниками для тех ребят, кто тоже хочет связать свою жизнь с творчеством», — отметил глава города Владислав Пинаев.

Он подчеркнул важность сохранения художественных произведений и выразил уверенность в том, что жители Тагилстроя будут бережно относиться к обновлённой территории парка и скульптурам.

Авторы скульптур использовали бетон и сварной металл для реализации своих замыслов. За каждую работу скульптор получил гонорар 100 тысяч рублей. Андрей Барахвостов в своём произведении Acta non verba сочетает оба материала, «демидовский узел» выполнен из бетона, а кузнечная наковальня и слова девиза — из металла.

Также среди представленных работ можно увидеть произведения «Ковавший меч» Юрия Заикина и «Чугунных дел мастер» Виктора Белюкова, выполненные из бетона с металлическими элементами. Марат Габдрахманов и Александр Иванов создали свои скульптуры «Металлург», «И будет свет» и «Демидовский рудознатец» из тонированного сварного металла. Скульптура «Укрощение», идея которой принадлежит Шуре Шестакову, была реализована Кириллом Баталовым и полностью выполнена из бетона.

Возле скульптур установлены информационные таблички с именами авторов, названиями произведений и описаниями используемых материалов, а также QR-коды, ведущие к медиа-ресурсу музея изобразительных искусств «Путешествие в монументальную историю». Это позволит зрителям погрузиться в мир искусства и узнать больше о творческих замыслах авторов.