Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с избиением подростка в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование драки между учащимися школы № 49 в Нижнем Тагиле.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, следственные органы ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов уголовного дела по ст. 116 УК РФ из органов внутренних дел в своё производство», — сообщили в СК.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе проверки и принятом надзорным органом решении.

Напомним, что инцидент произошёл на Тагилстрое в минувшую пятницу. 15-летний подросток жестоко избил ровесника от чего тот получил множественные травмы лица и порезы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).