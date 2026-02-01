История уральского рока. Часть 4

Уход Александра Пантыкина из «Сонанса» не был спонтанным. Ему, как и Ивану Савицкому, давно уже хотелось реализовать свои творческие идеи, которые по разным причинам отвергались другими участниками коллектива или руководством института. К Пантыкину и Савицкому присоединился гитарист Юрий «Ринк» Богатиков, и трио выбрало себе название — «Урфин Джюс» (по имени отрицательного героя цикла сказок Александра Волкова «Волшебник Изумрудного Города»). Поначалу Пантыкин хотел назвать группу «Перрон», затем «Мельница», но эти названия решительно не понравились Савицкому и Богатикову. Не подошли и два других — «Лестница» и «Флирт». Тогда Александр предложил «Урфин Джюс». Название всем показалось оригинальным и было принято единогласно. Главное, как считали все, оно было уникальным и дерзким. Ну кому ещё в эпоху тотального идеологического партийно-комсомольского контроля могло прийти в голову назвать группу в честь сказочного злодея?

Оказывается, могло. Группа с таким же названием — «Урфин Джюс» появилась в городе Дзержинске ещё в 1977 году. Никаких гонений по поводу своего названия дзержинский «Урфин Джюс» не испытывал — по мнению местных властей, в названии не было ничего крамольного. В 1980 году группу отправили на гастроли в Крым, а по возвращении пригласили в город Володарск, где предоставили базу в ДК «Юбилейный». Тогда же к Владимиру Солдатову, Валерию Чарыкову, Михаилу Клемешову, Олегу Черновскому и Владимиру Бутурлину присоединился Сергей Чиграков (тот самый «Чиж», ныне лидер известной рок-группы «Чиж и К»). В 1985-м музыканты узнали о свердловском «Урфине» и решили сменить название, «чтобы народ не путался». Группа шесть лет называлась «Резонанс», после чего распалась, но в 2006 году воссоединилась, вернула себе оригинальное название и продолжает работать по сей день.

Свердловский «Урфин Джюс» начал свою деятельность громко и бурно. В марте 1980 года из группы ушёл Савицкий, уступив место за барабанами Александру Плясунову. 1 апреля группа дебютировала на сцене большого зала Политехнического института, а в июне того же года выступила на первом свердловском рок-фестивале, организованном по инициативе комитета комсомола Архитектурного института, где была отмечена специальным призом жюри.

Группа «Урфин Джюс» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild3265-6664-4236-a231-386434303466/_.jpg)

В 1981 году «урфины» записали первый магнитоальбом «Путешествие» (16+), после чего группу покинул Богатиков. Александр Пантыкин пригласил в состав гитариста Егора Белкина, а когда на вольные хлеба засобирался Плясунов, его заменили барабанщиком Владимиром Назимовым. В этом составе группа записала ещё два магнитоальбома: «15» (16+) и «Жизнь в стиле Heavy Metal» (16+). Авторами музыки ко всем трём магнитоальбомам были участники группы (хотя многие по сей день считают, что в этом заслуга только Пантыкина). Тексты всех песен написал свердловский поэт Илья Кормильцев, который сам пришёл на репетицию коллектива и принёс свои стихи.

В общем-то, Пантыкин и сам сочинял тексты песен, но почему-то считал это графоманством. Он пробовал писать музыку на стихи Валерия Брюсова и бельгийского поэта Эмиля Верхарна, но основным поэтом группы стал Кормильцев. Сам Илья считал, что «только его безумные тексты могут гладко и точно ложиться на сумасшедшую музыку “урфинов”».

Обложки для коробок с оригинальными копиями всех трёх магнитоальбомов создал художник и дизайнер Александр Коротич — тот самый, который подарил свою самодельную гитару Вячеславу Бутусову. Издать свои альбомы на грампластинках тогда, в начале 80-х годов, было нереально, но Александр Пантыкин считал, что у каждой работы группы должно быть достойное графическое оформление. Обложки Коротича пережили «Урфин Джюс»: в середине 90-х, когда компакт-диск начал вытеснять из обихода обывателей катушки и кассеты, подпольными производителями CD были выпущены все три первых альбома «урфинов» с отвратительным качеством звука, зато с роскошными многостраничными буклетами, включающими в себя и оригинальные обложки.

В 1984 году над группой сгустились тучи. В стране начали закручивать идеологические гайки, и «Урфин Джюс» с его, как писала областная газета «На смену!», «странной музыкой и ещё более странными текстами» стал неугоден. Группу лишили репетиционной базы, возможности записи новых песен, гастролей и приглашений на фестивали. Попытка записать новый магнитоальбом в Каменске-Уральском завершилась разочарованием: качество звука было откровенно плохим.

Группа «Урфин Джюс». Слева направо: Егор Белкин, Александр Пантыкин и Владимир Назимов

(фото неизв. автора, 1982 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_061.jpg)

В управлении культуры Свердловской области Пантыкину прямо в глаза говорили, что его группа «идейно вредная». Редкие концерты в Свердловске и Челябинске либо проходили полулегально, либо вообще отменялись. Так продолжалось почти год. Чтобы хоть как-нибудь сводить концы с концами, «урфины» организовали ВИА «Глобус», который подрядился играть на танцах в ЦПКиО им. Маяковского. А летом 1984-го произошла история, которую её непосредственные участники вспоминают крайне редко и неохотно. Ещё в 1983 году Кормильцев и Пантыкин вдруг решили, что «Урфин Джюсу» просто необходимы голос и харизма лидера уфимской команды «ДДТ» Юрия Шевчука. Решили и пригласили его перебраться в Свердловск. В Уфе «ДДТ» давно находилось под контролем КГБ, и когда в мае 1984-го пресс силовиков стал невыносим, Шевчук распустил группу и, взяв только паспорт и пару сменного белья, поехал в Свердловск. Но к тому времени положение «Урфин Джюса» уже мало чем отличалось от положения «ДДТ». Тем не менее, гостя встретили, пригласили на джем-сейшен свердловских рокеров в его честь, а Пантыкин выделил «уфимскому изгнаннику» жилплощадь на застеклённом балконе в своей квартире. Чтобы Юрий Юлианович не растерял творческий потенциал, его устроили в ВИА «Глобус», где он, по словам Ильи Кормильцева, «почти три месяца пел, не просыхая, советские шлягеры». Осенью жить на балконе стало холодно, перспектив к возвращению «Урфин Джюса» на легальное положение не просматривалось, и Шевчук уехал в Питер транзитом через родную Уфу. До 1991 года лидер «ДДТ» на Урале не появлялся, а когда приехал в Екатеринбург с концертом, его здесь встретили как родного.

Юрий Шевчук (слева) с Александром Пантыкиным (в центре) и звукорежиссером Игорем Черенковым во время гастролей ДДТ в Екатеринбурге в 1991 году

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://n1s1.hsmedia.ru/7d/a2/7a/7da27a40d37348bfeec00bc1eccfbfa6/2748x1925_1_4104ad858217c175b628fa58bd1a6caa@2748x1925_0x9pc8utie_8773312014902065025.jpg.webp)

5 декабря 1984 года в «Литературной газете» появилась большая статья некоего Валерия Кичина под громким заголовком «Урфин Джюс меняет имя». На самом деле автором статьи был Илья Кормильцев, который таким образом попытался донести до властей гуманистическую позицию группы и мысль о её «невредности». Как ему удалось пробиться на страницы «Литературной газеты», до сих пор остаётся загадкой. Расчёт Кормильцева оправдался: на Александра Пантыкина и его «деревянных солдат» стали смотреть по-другому, и прежде всего в кулуарах власти. «Урфин Джюс» был исключён из «чёрных» списков исполнителей, «настоятельно не рекомендованных к публичной трансляции», группу снова стали приглашать на фестивали и наперебой предлагать репетиционные базы в Свердловске. Но было уже поздно: Егор Белкин увлёкся собственным проектом и сольным проектом Насти Полевой, Пантыкин с головой ушёл в работу над проектом группы «Кабинет». К тому же, много времени отнимала учёба: Александр поступил на второй курс композиторского факультета Уральской государственной консерватории, Егор Белкин закончил первый курс философского факультета УрГУ, Назимов учился на эстрадном отделении музучилища. За весь 1985 год «Урфин Джюс» собрался на репетиции лишь несколько раз. В конце концов, реанимацию группы решили отложить до лучших времён, которые так и не наступили. На момент создания Свердловского рок-клуба в арсенале «урфинов» было всего две новые песни — мало для выступления в программе любого фестиваля, а уж для выпуска нового альбома и подавно.

Весной 1986-го президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов объявил о проведении в июне первого фестиваля рок-клуба и уговорил Пантыкина выступить на нём: «Пусть с двумя песнями, но вы же легенда уральского рока». Что-что, а убеждать Николай Александрович умел. Но...

Как вспоминал позднее Александр Пантыкин: «Мы, чудаки, согласились и пригласили с собой Могилу (саксофониста Алексея Могилевского – прим. авт.), но тот напился, и выступление было провалено. Это стало началом конца».

Группа перестала появляться на публике, и только в 1989 году Александр Пантыкин собрал друзей-приятелей, с которыми записал магнитоальбом «Пять минут неба» (16+). По сути, это был сборник ранее не опубликованных песен. Альбом переиздали на CD, и история группы «Урфин Джюс» официально завершилась.

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От “Эльмашевских Битлов” до “Смысловых галлюцинаций”», ИД «Кабинетный учёный», 2016 г.

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект «ВикиЧтение» (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Алексей Густов (личная страничка на Народ.ру (https://web.archive.org/web/20140709052345/http://gustow.narod.ru)