В Нижнем Тагиле из-за разборок двух учеников в школе № 7 пришлось вызывать полицию

Накануне в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилась информация, что учащийся школы № 7 пронёс в учебное заведение нож и устроил конфликт с другим учеником.

«Он преследовал свою жертву, гоняясь за ним по коридорам. Педагоги тут же вызвали правоохранителей, которые довольно быстро примчались. Хулигана оперативно нейтрализовали, изолировав от испуганных учеников и педагогов», — описал события очевидец.

При этом в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» и управлении образования опровергли информацию о ноже.

«Сотрудники отдела полиции № 17 в ходе разбирательства установили обоих участников взаимного конфликта. Информация о колюще-режущем предмете у одного из участников конфликта не соответствует действительности. Подросток самостоятельно повредил руку после инцидента. Учащийся будет поставлен на учёт в ПДН. С заявлением родители в полицию не обращались. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в полиции.

«Размещённая информация о холодном оружии не соответствует действительности. 16 марта 2026 года между двумя учащимися 9-го класса действительно произошёл конфликт: один нанёс другому удар рукой и покинул школу, повредив входную дверь. Через 10 минут он вернулся, но был остановлен сотрудниками школы. Были вызваны Росгвардия и другие экстренные службы. После осмотра территории и опроса очевидцев выяснилось: один участник получил ушиб плечевого сустава, второй — без травм. Администрацией школы были приглашены участники конфликта и их родители. Конфликт урегулирован, стороны принесли друг другу извинения, претензий к школе нет», — заявили в администрации Нижнего Тагила.