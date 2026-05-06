Выставка изделий для бойцов СВО, инициированная спикером ЗакСО Людмилой Бабушкиной, открылась в областном парламенте в преддверии Дня Победы

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина 6 мая представила новую экспозицию с изделиями для бойцов СВО. Выставка, организованная по инициативе спикера ЗакСО, приурочена ко Дню Победы и по традиции разместилась в здании областного парламента.

«Мы открываем уже вторую выставку. Первую такую экспозицию в 2025 году посетили около 2 тысяч человек, которые смогли увидеть, как много активистки “Женского движения Единой России” в Свердловской области и волонтёры делают для поддержки участников СВО. Тогда к нам обратились много желающих научиться плести сети, лить свечи, заготавливать продукты длительного хранения и многое другое. Сегодня в выставке, как и в прошлый раз, участвуют представительницы Женского движения из 25 муниципалитетов. Это не последняя экспозиция, постепенно мы охватим все муниципальные образования. Все мы знаем, как во время Великой Отечественной войны в тылу женщины, дети, люди пожилого возраста работали, не покладая рук, на нужды фронта. Сегодня, как в те далёкие годы, уральцы объединились для того, чтобы поддерживать наших защитников. Отмечу, что, как только выставка завершится, вся продукции будет направлена в зону СВО», — сказала Людмила Бабушкина.

На выставке представлено более тысячи изделий, изготовленных руками неравнодушных уральцев, в том числе участниц Женского движения, «серебряных» волонтёров, детей. Среди экспонатов широкий спектр снаряжения, включая маскировочные средства, предметы первой необходимости, такие как окопные свечи, термобельё и одеяла, утеплённые пояса, браслеты выживания, вязаные изделия, армейский душ, сухие пайки и домашние заготовки, а также инновационные медицинские приспособления, аптечки, госпитальные подушки, бандажи, эвакуационные валики и тележки и многое другое. Участники выставки подготовили также изделия для бойцов, находящихся на длительном лечении после ранений, в том числе специальное нижнее бельё, чехлы и одежду для пациентов с аппаратами Илизарова. Особое место в экспозиции заняли флагманские экспонаты — несколько моделей уральских дронов «Заноза» с наземной станцией управления.

Экспонаты для выставки кропотливо собирали представительницы Женского движения из Берёзовского, Полевского, Пышминского, Сысертского, Тугулымского, Режевского, Ачитского, Шалинского муниципальных округов и других территорий. Им удалось объединить десятки волонтёрских организаций, которые выразили готовность помогать бойцам СВО. Так, участницы центра помощи СВО «Берёзка» из Красноуфимского муниципального округа рассказали, что в 2024 году своими силами открыли швейное производство по изготовлению одежды и обмундированию для бойцов СВО. За это время им удалось изготовить более 1 тысячи флисовых костюмов, 1,5 тысячи антидроновых одеял и корематовых ковриков.

Напомним, первая выставка изделий для бойцов СВО состоялась в здании ЗакСО осенью 2025 года. Координатором организатора экспозиции — «Женского движения Единой России» в Свердловской области является Людмила Бабушкина. Проект объединил более 25 тысяч жительниц Среднего Урала. Участницы каждого из 80 местных отделений своими руками создают вещи и предметы для участников специальной военной операции.

Отметим, депутаты также принимают активное участие в поддержке бойцов СВО, регулярно направляя в зону боевых действий гуманитарные грузы со строительными материалами, оборудованием, в том числе БПЛА. За время проведения спецоперации парламентарии Свердловской области приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.