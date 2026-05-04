В Нижнем Тагиле будут судить 17-летнего парня, который подрабатывал курьером у телефонных мошенников

В Нижнем Тагиле 17-летний юноша стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершённое организованной группой). Об этом сообщает СКР по Свердловской области.

Осенью 2024 года молодой человек, стремясь заработать, откликнулся на объявление о лёгком заработке в соцсети. Он связался с неизвестным через мессенджер и узнал подробности работы. От него требовалось принимать посылки от курьеров и передавать их содержимое «работодателю». В посылках были деньги, которые парень должен был переводить на указанный счёт, оставляя себе 10%. Несмотря на очевидные признаки криминала, тагильчанин согласился на участие. Следствие установило, что эти деньги обманом похищались у пенсионерок по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

СКР предупреждает, преступники вербуют молодых людей, используя их доверчивость. Основные каналы вербовки — закрытые онлайн-платформы, такие как специализированные чаты и социальные сети.

Использование этих ресурсов создаёт у подростков иллюзию безопасности и безнаказанности. Однако современные технологии позволяют выявить всех участников преступной схемы, включая исполнителей и посредников. После первого противоправного действия подростки становятся жертвами манипуляций. Их шантажируют, угрожая сообщить родителям или в полицию, чтобы вынудить продолжать незаконную деятельность.