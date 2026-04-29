С начала 2026 года свердловчане перевели мошенникам более 1 млрд рублей 

На территории Среднего Урала одной из наиболее острых проблем по-прежнему остаётся мошенничество в отношении граждан, сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. Только за первый квартал 2026 года ущерб, причинённый жителям региона, составил более 1 млрд рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Сотрудникам свердловского гарнизона полиции с начала текущего года удалось снизить на 28,8% число преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт граждан, и ещё на 34,3% — факты совершения мошеннических действий. Однако злоумышленники продолжают быстро адаптироваться и оперативно придумывают новые схемы обмана, а также совершенствуют уже известные.

«Одним из новых способов по отъёму накоплений или кредитов у людей стали случаи совершения афер при покупке легкового автомобиля из-за рубежа через интернет. Желание инвестировать в “железного коня” перед страхом повышения цен далеко не всегда заканчивается благополучно. Эту тему жулики тоже уже освоили и активно применяют. Приведу совсем свежий пример из города Берёзовского, где в “лапы” аферистов угодил рабочий местного ремонтно-механического завода. Мужчина с помощью сомнительного происхождения сайта во всемирной паутине решил приобрести за кордоном Volkswagen за 1 млн 630 тысяч рублей. На него тут же вышли не менее сомнительные личности, заверив, что нужную иномарку быстро доставят из Кореи автовозом, нужно лишь перевести на определённый счёт нужную сумму. Что счастливый хозяин будущей “ласточки” и сделал. Однако радость от скорой встречи с долгожданным приобретением так и не наступила. В итоге потерпевший остался без денег, без машины и без хорошего настроения на многие годы вперёд. В ситуации сейчас разбирается полиция», — прокомментировал полковник Горелых.

Схемы обмана, связанные с автомобилями и другими товарами народного потребления, могут быть самыми разнообразными. Поэтому гражданам следует сохранять бдительность и тщательно проверять всю информацию, прежде чем доверять незнакомым лицам.

«Тем, кто решил взять машину не в салоне, чтобы не оказаться, как в вышеописанной истории, опасно соблазняться заманчивой стоимостью. Зачастую именно в этом и кроется подвох мошенников. Одним из надёжных и проверенных способов купить себе подержанный автомобиль, по мнению специалистов сыскного дела, пользоваться зарекомендовавшими и известными торговыми площадками», — резюмировал Валерий Горелых.