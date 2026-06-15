В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на женщину, прикурившую сигарету от Вечного огня

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших защитников Отечества в период Великой Отечественной войны).

По данным следствия, 12 июня 2026 года подозреваемая, находясь на постаменте Вечного огня, который является частью мемориального комплекса «Аллея Славы» в Нижнем Тагиле, в присутствии других людей использовала пламя Вечного огня для того, чтобы поджечь сигарету. Это действие было квалифицировано как противоправное деяние.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Следователи СК проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и сбора доказательств.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 17 Нижнего Тагила.

«В беседе с сыщиками она пояснила, что до того, как совершить этот кощунственный акт, она выпила две банки крепкого пива», — отметил Валерий Горелых.

По информации АН «Между строк», у женщины могут быть проблемы с ментальным здоровьем.